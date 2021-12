La fiscalia prorroga dues investigacions sobre Juan Carlos I abans que caduquin

Els fiscals que dirigeixen les indagacions sobre el patrimoni de Juan Carlos I han sol·licitat a la fiscal general de l'Estat, Dolores Delgado, una pròrroga per a dues investigacions sobre l'emèrit que caducaran en els pròxims dies, segons han declarat fonts properes al cas a Europa Press. Concretament, s'ha demanat una pròrroga de sis mesos per als casos sobre les presumptes comissions il·legals per l'adjudicació de l'AVE a la Meca i sobre el suposat ús de targetes black finançades per un empresari mexicà, ha explicat El Nacional.

A principis d'aquest mes de desembre Delgado ja va signar un decret pel qual allargava les investigacions relatives a la fortuna que el rei emèrit hauria amagat en l'illa de Jersey des del 17 de desembre fins al juny de 2022; aquesta, fa referència a la presumpta existència d'un compte bancari amb deu milions d'euros a nom de Juan Carlos I.

Les fonts consultades per Europa Press creuen que la idea és no esgotar els terminis de la pròrroga sol·licitada, tot i que tampoc actuar amb la velocitat que imposa el calendari, ja que un cas d'aquesta mida requereix prudència, garanties i l'anàlisi de tota la documentació aconseguida. Sobre el cas del suposat cobrament de comissions per la concessió de l'AVE a la Meca a empreses espanyoles, per exemple, encara cal estudiar l'última informació enviada des de Suïssa en resposta a una comissió rogatòria relativa a les finances de Juan Carlos I en els anys posteriors a la seva abdicació, l'any 2014.