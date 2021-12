Sánchez convoca dimecres la Conferència de Presidents per a fer front al virus «amb mesures compartides»

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest diumenge la data en la qual se celebrarà la pròxima Conferència de Presidents: dimecres que ve 22 de desembre.

La reunió serà telemàtica des del Senat i s'ha convocat per a abordar la situació de la Covid-19 i reforçar la cogovernança i la cooperació institucional, davant l'avanç de contagis en les últimes setmanes. Segons ha destacat Sánchez, se celebrarà per a fer front al coronavirus «amb mesures compartides».

«Espanya registra una incidència acumulada de 511 casos per cada 100.000 habitants en 14 dies, continua sent una incidència inferior als països del nostre entorn, però que no ho podem donar per bo», ha assenyalat Sánchez.

L'última Conferència de Presidents va ser la celebrada el passat 30 de juliol a Salamanca, i va estar marcada principalment per la plantada del president català, Pere Aragonès, i per les queixes d'algunes comunitats autònomes, principalment del PP, pel format d'aquesta reunió, criticant que el cap de l'Executiu espanyol, Pedro Sánchez, va incloure tan sols dos punts en l'ordre del dia i que els mandataris autonòmics disposessin res més que de cinc minuts per a exposar els seus plantejaments.

Després de la Conferència de Presidents del 22 de desembre, està previst que la següent se celebri a mitjan gener de 2022 a l'illa de La Palma.