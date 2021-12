Pablo Casado: «Es pot tolerar que hi hagi professors amb instruccions per no deixar anar al lavabo als nins perquè parlen en castellà?»

El president del Partit Popular espanyol desbarra cada vegada que parla de la llengua catalana. Aquest divendres, Pablo Casado ha assegurat que els nins que volen parlar castellà a l'escola són assetjats a Catalunya. En un acte del PP a Galícia, Pablo Casado ha assegurat aquest divendres que a les escoles catalanes hi ha instruccions de no deixar anar al lavabo si es parla castellà: «Es pot tolerar que es demani apedregar i aïllar a classe un nin de cinc anys? Es pot tolerar que hi hagi professors amb instruccions per no deixar anar al lavabo als nins perquè parlen en castellà? Que hi hagi nins que per parlar en castellà al pati els posessin pedres a la motxilla?»

El líder del PP també ha assegurat que les escoles s'assenyala els fills de guàrdies civils i policies espanyols: «Es pot tolerar que als fills de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional se'ls assenyali a classe i es digui que no poden estar integrats?»

Per Casado, «això es el que està fent no només ERC, Junts i la CUP, també el partit que els fa imprescindibles a nivell nacional, el PSOE».

Els serveis jurídics de la Generalitat estudien accions

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat a través de Twitter que els serveis jurídics de la Generalitat estan estudiant unes declaracions que qualifica d'«infames». Diu que el govern «defensarà sempre la veritat i el professorat d'atacs indecents».