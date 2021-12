Felip VI viu com un Sàtrapa gràcies a un finançament opac de la Casa Reial espanyola

El Govern espanyol ha confirmat, aquest dimecres, que fins a cinc ministeris --Interior, Exteriors, Defensa, Presidència i Hisenda-- assumeixen despeses de suport a la Casa del Rei espanyol al marge de la partida destinada expressament a la Casa Reial, que s'enfila als 8,4 milions d'euros anuals, segons els Pressupostos per a 2022.

Així ho reconeix l'Executiu espanyol en una resposta parlamentària al portaveu del PNB en el Congrés, Aitor Esteban, qui va demanar conèixer aquest pressupost extra de la Casa Reial després dels elogis del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, a Felip VI per realitzar un «exercici de transparència» en el si de la Corona.

Idò resulta que el finançament que rep la corona espanyola és exactament el contrari de transparent: és opac.

En concret, va sol·licitar la relació i detall de l'execució de les partides pressupostàries de cadascun dels ministeris que disposessin fons per a la Casa Reial, la Família Reial o la família del Rei en 2020 i 2021, així com el nombre de persones, el tipus de contracte i les funcions de personal pertanyent a qualsevol ministeri, ens o organisme públic que presti serveis per a la Corona.

No obstant això, en la seva resposta l'Executiu espanyol no li ha remès cap xifra, encara que sí que ha reconegut que La Zarzuela es beneficia de fons de fins a cinc ministeris al marge de la partida anual que rep via Pressupostos.

I és que, a més d'aquests 8,4 milions que el Pressupost reserva a la Casa del Rei i que, segons la Constitució espanyola, el cap de l'Estat utilitza per al sosteniment de la seva família i casa com considera oportú, els comptes públics també recullen anualment una partida del Ministeri de Presidència per a suport a l'activitat de la Casa Reial.

Per a 2022, aquesta quantitat s'enfila a 7,2 milions d'euros, que es destinen, segons detalla el Govern espanyol, a cobrir les despeses del personal civil al servei de la Casa Reial i les indemnitzacions per raó del servei d'aquest personal.

Però aquesta no és l'única xifra dels comptes de Presidència de la qual es beneficia la Corona espanyola, ja que d'aquest ministeri depèn Patrimoni Nacional i d'ell formen part els béns de titularitat de l'Estat «afectats a l'ús i servei del Rei i dels membres de la Real Família per a l'exercici de l'alta representació que la Constitució i les lleis els atribueixen».

Patrimoni i els palaus

La gestió i administració dels béns i drets del Patrimoni Nacional l'exerceix el Consell d'Administració del Patrimoni Nacional (CAPN), el pressupost del qual, assegura l'Executiu espanyol es dedica «de manera íntegra al manteniment dels palaus». Per a l'any que ve, segons ha comprovat l'agència Europa Press, aquest pressupost total és de 112,7 milions d'euros. És a dir, part d'aquesta quantitat es dedica al manteniment del Palacio de la Zarzuela, residència oficial dels Reis.

Ministeri de l'Interior

Respecte al Ministeri de l'Interior espanyol, en la seva resposta, recollida per Europa Press, el Govern assenyala que la Casa del Rei compta amb un Servei de Seguretat propi, integrat per membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i que és el «responsable permanent» de la seguretat immediata de la Família Reial, i en el seu cas, d'aquells membres de la família i de la Casa del Rei que determini el Ministeri de l'Interior.

Ministeri de Defensa

Al Ministeri de Defensa espanyol, estan vinculats altres estaments que formen part de l'estructura de la Casa del Rei. El Govern espanyol cita, en concret, el denominat 'Cuarto Militar', la representació d'honor dels Exèrcits i l'Armada dins del palau de La Zarzuela, que s'ocupa de «preparar les activitats militars dels membres de la Família Reial i mantenir les relacions militars amb el Ministeri de Defensa».

També esmenta la Guàrdia Reial, unitat militar formada per quadres de comandament i tropa dels Exèrcits, Armada i els Cossos Comuns de les Forces Armades, la principal comesa de les quals és «proporcionar la guàrdia militar, rendir honors i donar d'escortes solemnes al Rei i als Caps d'Estat estrangers de visita oficial a Espanya».

En concret, el pressupost del Ministeri de Defensa disposa d'una partida denominada 'CRG 032 Cuarto Militar S. M. i Guàrdia Real', destinada a cobrir despeses corrents i inversions.

Ministeri d'Afers exteriors.

Ministeri d'Afers exteriors

Per part del Ministeri espanyol d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació assumeix les despeses, «sense distinció pressupostària en la classificació orgànica», dels viatges oficials i d'Estat dels Reis espanyols.

En concret, per aquestes visites Exteriors paga dietes d'allotjament, despeses de locomoció pels desplaçaments autoritzats en el marc de les corresponents comissions de servei en ocasió d'aquests viatges fora d'Espanya i despeses «protocol·làries i representatives», derivats dels corresponents actes institucionals.

El parc mòbil depèn del Ministeri d'Hisenda

A més, el Parc Mòbil de l'Estat (PME), que depèn del Ministeri d'Hisenda s'ocupa de la mobilitat oficial (serveis de representació i d'afers generals i incidències) tant de la Prefectura de l'Estat com del personal al servei de la Casa del Rei.

Les retribucions d'aquest personal apareixen consignades anualment en els crèdits pressupostaris corresponents al capítol de despeses de Personal dels pressupostos de l'organisme, juntament amb les de la resta de les persones que allí treballen.

A tota aquesta amalgama opaca de finançament 'per la porta del darrere' de la Casa Reial espanyola, encara cal afegir-hi la suma de milions d'euros procedents dels pressuposts de diverses Comunitats autònomes que financen el manteniment de béns mobles i immobles utilitzats pels monarques espanyols.

I encara més opacs romanen les relacions de Felip VI amb la trama corrupta bastida per son pare i que inclou 'donacions' dels personatges més tèrbols de tot el món, empreses pantalla, comptes a paradisos fiscals...