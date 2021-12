Els partits de la Llotja de Mar denuncien que la Constitució espanyola ha esdevingut un «instrument per violentar drets democràtics bàsics»

Aquest diumenge, en un comunicat sobre els 43 anys de la ratificació de la Constitució espanyola (el 6 de desembre de 1978), ERC, Junts, CUP, EH Bildu, BNG, MÉS per Mallorca i Més per Menorca han exigit a l'Estat espanyol que reconegui la seva plurinacionalitat i el dret a l'autodeterminació dels pobles que en formen part. Han manifestat que seguiran «demandant i lluitant» per reclamar a Madrid que permeti a la ciutadania decidir democràticament el seu model polític i la relació amb l'Estat espanyol.

En aquest sentit afirmen que la Carta Magna espanyola ha esdevingut un «instrument per violentar drets democràtics bàsics». I han recalcat que «en el seu nom s'impedeix donar via al desenvolupament de la voluntat democràtica dels nostres pobles i es criminalitza i reprimeix qualsevol exercici democràtic que persegueixi aquest objectiu».

Els partits sobiranistes de la Llotja de Mar han declarat que la Constitució espanyola és un «impediment estructural» d’un futur en democràcia per a les nacions, «sent indispensable la seva reforma radical» tant en model d’Estat com en drets socials. Per això, en la Declaració del 43è aniversari de la Constitució espanyola, lamenten que un any més la Constitució espanyola sigui objecte «d'exaltació i defensa fanàtica» per part d'aquells que es resisteixen a respondre a «les demandes nacionals dels nostres pobles». Així com denuncien que «el famós 'todo atado y bien atado', ho diu absolutament tot: els nostres drets com a nacions estan lligats de mans i peus», han afegit.

Per altra banda, han expressat que la Constitució espanyola presenta un model «esgotat» i «incomplet» que «ha experimentat nombroses laminacions unilaterals per part de l’acció legislativa del Congrés dels Diputats espanyol i per la permanent intervenció invasora d’un Tribunal Constitucional convertit en un instrument de recentralització de l’Estat», han afegit. A més a més, consideren que la carta magna té un «dèficit de legitimitat» i han denunciat que la majoria de la població a l'Estat espanyol no hagi tingut l'oportunitat d'opinar sobre qüestions cabdals que formen part del contingut: «la monarquia, el model territorial, els drets socials...».