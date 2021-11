Se suspèn la llicència d'obres per exhumar víctimes de la Guerra Civil i el franquisme enterrades al Valle de los Caídos perquè «podrien produir danys irreparables»

La jutgessa, Eva María Bru Peral, del jutjat contenciós administratiu número 10 de Madrid, ha suspès de manera cautelar la llicència d'obres per exhumar víctimes de la Guerra Civil i el franquisme enterrades al Valle de los Caídos perquè considera que es «podrien produir danys irreparables». L'exhumació s'havia acordat al mes de juny quan l'Ajuntament de San Lorenzo de El Escorial va concedir la llicència urbanística a Patrimoni Nacional, per tal de rehabilitar els accessos a les criptes de la Basílica de la Santa Creu del mausoleu franquista.

L'aturada ha succeït abans que s'analitzi a fons el recurs interposat per l'Associació per a la Reconciliació i la Veritat Històrica, que assenyala que les exhumacions influirien en la «necessitat de respectar el sagrat repòs etern» dels difunts. La jutge, per la seva banda, ha dit que aquests danys seran «evidents si es procedeix a efectuar actuacions abans que es pronunciï la sentència definitiva». La decisió, però, es pot recórrer en un termini de 15 dies.

El govern espanyol va sol·licitar, a través de Patrimoni Nacional, la llicència urbanística per poder començar les tasques d'exhumació i identificació de les víctimes enterrades a la Basílica de la Santa Creu i que han estat reclamades pels seus familiars; l'executiu ja havia iniciat els tràmits per a l'exhumació d'unes 80 persones. Un exemple és l'exhumació pendent dels germans Manuel i Antonio Lapeña Altabás, afusellats pel bàndol franquista, i que després de ser enterrats a Calatayud, els varen desenterrar i traslladar al Valle de los Caídos el 1959, sense el permís de la família; una sentència del 2016, va el dret de la família a exhumar els cadàvers i traslladar-los on decidissin.