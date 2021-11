El Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura alerta que continua existint un patró d'abusos a les presons de l'Estat espanyol

El Consell d’Europa, mitjançant el Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura, ha publicat un informe en què expressa «greu preocupació» pel «caràcter generalitzat» dels maltractaments a les presons de l’Estat espanyol.

El Comitè ha emès aquest informe que indica que continua existint un patró d'abusos després de visitar diversos centres penitenciaris, dos hospitals psiquiàtrics penitenciaris i un centre de menors a l’Estat. A més, reclama a les autoritats espanyoles un «missatge contundent» contra aquesta situació generalitzada i «acció» per a abordar el problema.

A l'informe destaquen que en tots els centres visitats hi ha hagut denúncies de maltractament: «En totes les presons visitades els presos s’han referit a una sèrie de funcionaris que cercaven provocar conflictes o que utilitzaven qualsevol pretext per a demostrar el seu poder sobre els reclusos».

A més, remarquen que la majoria de les denúncies de maltractament impliquen la Policia espanyola: «Els maltractaments s’infligien suposadament per a obligar els sospitosos a proporcionar informació o a confessar determinats delictes o per a castigar-los per haver comès un suposat delicte».