[ÀUDIO] L'empresa Aigües del Vendrell no atén els veïns que parlen en català: «Si continúa hablándome en su idioma, no le voy a poder ayudar»

«Si continúa hablándome en su idioma, no le voy a poder ayudar» és la resposta d'una agent d'atenció al client d'Aigües del Vendrell a la telefonada d'un membre de la Plataforma per la Llengua.

Mitjançant diverses telefonades, l'entitat va voler verificar les queixes rebudes per part d'alguns ciutadans que denunciaven que no podien ser atesos per aquesta empresa municipal si parlaven en català. La Plataforma per la Llengua ja va presentar una instància a l'Ajuntament del Vendrell el juny del 2020 i, com que no ha rebut cap resposta del consistori, ara n'ha presentada una de nova. Tant l'any 2020 com enguany les instàncies anaven acompanyades de proves d'àudio.

A les gravacions que acompanyen les instàncies s'hi pot sentir com, tot i demanar l'atenció en català, el personal exigeix a l'usuari que canviï al castellà perquè, al·leguen, les línies en català estan ocupades. «No está hablando con las oficinas del Vendrell, está hablando con Atención al Cliente, que es a nivel nacional y no todos los operadores hablamos catalán», justifica una de les treballadores.

Les peticions perquè l'usuari s'hi adreci en castellà són contínues: «¿Me lo podría decir en castellano para no confundirme?», «no lo puedo atender en catalán y no entiendo su idioma» o, fins i tot, en el cas d'una telefonada d'emergència, «yo le atiendo la emergencia, pero es que no entiendo el catalán».

La Plataforma per la Llengua remarca que en totes les telefonades els agents demanen les dades personals a l'usuari per a poder-hi contactar en un altre moment algú competent en català i, fins i tot en aquests moments, li demanen que es passi al castellà. «Sorprenentment, aquestes trucades no es van acabar fent mai», remarquen des de l'entitat.

Aigües del Vendrell és propietat en un 51% de l'Ajuntament del Vendrell i, per tant, hauria de complir la Llei de Política Lingüística de Catalunya. «Això implica que tots els treballadors haurien de tenir un nivell de coneixement adequat i suficient de les dues llengües oficials, i no n'hi ha prou que l'atenció en català l'ofereixi només una part de la plantilla. De fet, el Baix Penedès és la comarca amb més atur de Catalunya i, en aquest context, pot resultar obscè que una empresa municipal busqui personal de fora. L'empresa, a més, també incompleix el reglament d'ús del català del mateix consistori, que estableix que en les 'seves comunicacions administratives orals, el personal de l'Ajuntament ha d'emprar la llengua catalana, llevat que l'administrat demani expressament ser atès en castellà'», explica la Plataforma per la Llengua.

FCC Aqualia, propietària del 49% d'Aigües del Vendrell

La Plataforma per la Llengua denuncia que l'empresa adjudicatària, FCC Aqualia, propietària del 49% d'Aigües del Vendrell, ha vulnerat les condicions de contractació i que per això hauria d'haver rebut una penalització d'infracció lleu. Es dona el cas que l'empresa, amb capital majoritari de Carlos Slim i participació d'Esther Koplowitz, torna a gestionar el servei després que el 2014 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en declarés il·legal la concessió.

L'ONG del català considera que s'ha prioritzat el benestar d'aquesta empresa per damunt del compliment de la llei i en corresponsabilitza l'Ajuntament del Vendrell, en mans de Kenneth Martínez, del PSC, per no tramitar la queixa i negar-se a investigar la vulneració dels drets lingüístics i de les condicions de contractació. Cal tenir en compte que Aigües del Vendrell no dona servei només als veïns de la ciutat del Vendrell, sinó també als de Coma-Ruga, Sant Salvador, el Francàs i Sant Vicenç de Calders, nuclis amb un gran nombre d'habitatges de segona residència. La Plataforma per la Llengua té previst comunicar-ho als grups municipals i denunciar-ho al Síndic de Greuges.