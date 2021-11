El Govern espanyol destinarà 10.155,3 milions d'euros, un 7,9 per cent més que l'any anterior, però els militars ho troben poc

El Cap d'Estat Major de la Defensa (JEMAD), l'almirall Teodoro López Calderón, ha posat l'accent en la necessitat de millorar la dotació pressupostària per a l'ensinistrament dels membres de les Forces Armades, així com en la necessitat de comptar amb més recursos per al sosteniment dels materials disponibles.

El JEMAD ha insistit en aquesta reivindicació de les Forces Armades que es repeteix durant els darrers anys en la seva compareixença davant la Comissió de Defensa del Congrés dels Diputats per a donar compte del projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a l'any 2022.

L'almirall López Calderón ha agraït l'«esforç» per a augmentar la dotació del Ministeri de Defensa el pròxim exercici en l'actual context macroeconòmic. El pressupost de Defensa per a 2022 és de 10.155,3 milions d'euros, un 7,9 per cent més que l'any anterior.

No obstant això, ha assenyalat algunes limitacions, com la relativa a l'ensinistrament. Segons ha explicat, la preparació de la Força haurà de fer-se «amb idèntics criteris» que en anys anteriors, «prioritzant l'ensinistrament i l'allistament de les unitats designades per a dur a terme operacions, mantenint en un menor nivell de preparació a la resta d'unitats».

Quant a les inversions, ha incidit en què, dels 3.647 milions d'euros destinats a inversions en 2022, 2.848 milions corresponen a Programes Especials de Modernització (PEM), més d'un 78 per cent del total. Això deixa una disponibilitat de crèdit que cobreix «molt parcialment» el sosteniment del material en servei i la modernització d'altres sistemes, segons ha explicat el JEMAD.

A més, ha advertit que aquestes necessitats de sosteniment aniran en augment durant els pròxims anys perquè els nous sistemes d'armes són «més exigents en el que afecta l'eliminació d'obsolescències i contínua actualització del programari».

D'aquesta manera, encara que el capítol d'inversions va augmentant any rere any --un 21,6 per cent en 2022--, ha explicat que «en la pràctica» els recursos disponibles per al sosteniment de les unitats «encara no creixen al ritme suficient per a mantenir el grau d'operativitat desitjable, la qual cosa limita el seu ús».

Això obliga a fer «un esforç de priorització» dels recursos per a mantenir les capacitats que garanteixen l'execució de les missions i operacions en curs. En qualsevol cas, el Jemad ha assegurat que l'operativitat de les Forces Armades està garantida i ha dit que, almenys fins al moment, no han rebut cap encàrrec que no hagin pogut assumir.

Quant al personal, ha remarcat la necessitat d'esforçar-se a millorar el possible la captació, gestió i retenció de membres en les Forces Armades, per a fer la carrera militar «una professió competitiva», que «atregui el talent que necessitem i que al seu torn sigui compatible amb la vida familiar i la manera de vida de la societat».

El JEMAD ha posat també sobre la taula altra tradicional reivindicació dels alts càrrecs de Defensa, com és la necessitat de comptar amb una estabilitat pressupostària que permeti planificar les inversions i «milloraria l'eficiència en la gestió dels recursos assignats a les Forces Armades».