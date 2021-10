Els estudiants podran fer la Selectivitat amb una assignatura suspesa i podran cursar el Batxillerat en tres anys

Els estudiants podran presentar-se a les proves d'accés a la universitat amb una assignatura suspesa i, a més, podran cursar el Batxillerat en tres anys, en lloc de dos.

Així ho recull l'esborrany del Projecte de reial decret pel qual s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims del Batxillerat, que desenvolupa la nova llei educativa, la LOMLOE, pel que fa al currículum d'aquesta etapa.

El document dedica un article complet a l'Organització del Batxillerat en tres anys acadèmics, explicant que, de manera excepcional, es podrà establir una distribució de les matèries en tres anys acadèmics, en lloc de dos, per a aquells alumnes que ho requereixin per les seves «circumstàncies personals, temporals o permanents».

El projecte de reial decret també fixa la promoció, l'avaluació i la titulació dels estudiants de Batxillerat.

Pel que fa a la promoció, la proposta del Govern estableix que els alumnes passaran de primer a segon de Batxillerat quan hagin superat les matèries cursades o tenguin avaluació negativa en dues matèries com a màxim, a diferència de Secundària, on no es tendran en compte les matèries sense aprovar.

Una altra novetat que recull el text és que, si bé la superació de les matèries de segon curs estarà condicionada a la superació de les corresponents matèries de primer curs, l'alumnat podrà matricular-se d'assignatures de segon sense haver cursat la corresponent matèria de primer «sempre que el professorat que la imparteixi consideri que l'alumne o alumna reuneix les condicions necessàries per poder seguir amb aprofitament la matèria de segon».

Pel que fa a l'avaluació, el projecte recull que serà «continua i diferenciada segons les diferents matèries» i serà el professor qui decidirà, al final del curs, si l'alumne ha aconseguit els objectius i ha assolit el grau d'adquisició adequat de les competències corresponents. El text també recull que els alumnes podran sotmetre's a exàmens de recuperació de les matèries que no hagin aprovat, una altra diferència significativa respecte a l'ESO, on es preveu eliminar aquest tipus de proves.

D'altra banda, els alumnes podran obtenir el títol de Batxiller quan aprovin totes les assignatures dels dos cursos de Batxillerat. Però també manté l'excepció de poder obtenir-lo si supera totes les matèries manco una, si així ho decideix l'equip docent.

Això vol dir que un alumne que hagi aprovat totes les assignatures de Batxillerat excepte una, podrà presentar-se a la prova daccés a la universitat, l'anomenada EBAU.