El Consolat de Mar de Barcelona inicia els preparatius del seu 750 aniversari amb el projecte ¾ de Mil·lenni

El Consolat de Mar, el centre de resolució i conflictes de la Cambra de Comerç de Barcelona, ha iniciat els preparatius dels ¾ de Mil·lenni, un projecte amb què la institució vol commemorar els seus 750 anys d’existència i tornar a col·locar-se dins l’imaginari col·lectiu actual del conjunt de la societat catalana, com a institució viva, «carregada d’història, de present i de futur», i difondre i promoure l’orgull col·lectiu que significa haver creat una institució amb set segles i mig d’història amb valors, contribucions i aportacions cabdals per al món occidental.

La iniciativa vol aprofitar l’ocasió per difondre i explicar la història gairebé mil·lenària de l’ens, la importància de les seves contribucions i aportacions al comerç, el dret, la pau o la diplomàcia a escala mundial, així com el rol actual del Consolat de Mar. Així mateix, a través dels actes commemoratius dels set segles i mig d’història, també vol reprendre i reforçar les relacions amb les institucions i empreses dels altres territoris de llengua catalana que també van tenir Consolat de Mar.

Un altre objectiu és establir noves relacions internacionals amb institucions, empreses, ciutats i països d’Europa i del món que històricament van ser seu de consolats de mar, per tal de contribuir a l’obertura de nous mercats per a les empreses del país. De fet, el Consolat de Mar ja treballa per tornar a esdevenir un referent a tots els territoris de llengua i cultura catalanes.