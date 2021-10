La Fiscalia prepara l'arxivament de la investigació sobre Juan Carlos I

La fiscal general de l'Estat, Dolores Delgado, dictarà un decret en les properes setmanes amb què ordenarà l'arxivament de la investigació dels comportaments irregulars de Juan Carlos I. Així ho ha explicat aquest dimecres El Confidencial.

L'equip de fiscals dirigit per Juan Ignacio Campos, en què col·labora el fiscal en cap d'Anticorrupció, Alejandro Luzón, ha arribat a la conclusió que Juan Carlos I no és imputable per la concurrència de la inviolabilitat mentre va ostentar la direcció de l'Estat fins al juny de 2014, per la prescripció de determinats fets i per les excuses absolutòries davant delictes fiscals que comporten les dues regularitzacions tributàries voluntàries que va fer l'any passat i enguany.

A més, han considerat que la citació al Borbó és innecessària, ja que asseguren que amb la documentació de l'Agència Tributària i després d'haver rebut persones que conformen el seu cercle de confiança, és més que suficient per a la investigació.

La decisió de l'arxivament no seria equiparable a un sobreseïment, però permetria el retorn temporal de Juan Carlos I a l'Estat espanyol.