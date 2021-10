França en xoc: 330.000 infants i adolescents, víctimes d'abusos sexuals de membres de la jerarquia de l'Església catòlica

Un informe sobre els abusos sexuals a l'Església ha causat un terrabastall a l'Estat francès: des del 1950, 330.000 infants i adolescents varen ser víctimes d'abusos sexuals al si de l'Església, per religiosos o personal laic vinculat a entitats catòliques.

Les dades revelen que la gran majoria, 216.000 víctimes, varen ser agredides per capellans i religiosos, però moltes altres també per personal laic vinculat a la institució, per exemple en centres educatius i de catequesi.

L'informe l'ha elaborat una comissió independent durant tres anys a través de desenes de milers de testimonis, que han permès identificar uns 3.000 pedòfils dins l'Església catòlica francesa, a qui ara la comissió investigadora reclama que assumeixi responsabilitats.

De moment, només han aconseguit que el papa Francesc hagi reaccionat expressant el seu «dolor» i hagi agraït a les víctimes la seva «valentia per la denúncia».

Un resultat que supera les expectatives

L'any 2020, els primers resultats de la investigació ja varen fer posar les mans al cap: havien detectat 1.500 capellans pedòfils, però només 3.000 víctimes, la punta de l'iceberg.

Jean-Marc Sauvé, president de la comissió independent sobre els abusos, qualifica els resultats de «massius»: més de 3.000 capellans, depredadors sexuals identificats, i l'estimació de les més de 330.000 víctimes. El 80% de les víctimes són nins d'entre 10 i 13 anys, que varen patir els abusos des dels anys 50.

Contra el silenci de l'Església

François Devaux, una de les víctimes i president de la fundació La Parole Liberée, s'exclamava contra els seus abusadors i l'Església: «Sou una vergonya per a la nostra humanitat. Heu de pagar per tots aquests delictes».

Si les víctimes dels abusos són tan contundents en la seva confrontació amb l'Església catòlica francesa no és només perquè les xifres els avalen. És sobretot el fet que la comissió independent, després de tres anys de treball arran dels escàndols a la diòcesi de Lió, reconegui obertament que la responsabilitat de l'Església va més enllà del seu silenci sistèmic, segons explica Jean-Marc Sauvé. «Fins a l'inici dels anys 2000, hi ha una indiferència profunda, una indiferència total. Molt excepcionalment, es preveuen algunes indemnitzacions. I quan es preveuen, és a canvi del jurament de mai revelar allò que va passar.»

L'informe recull el testimoni de 2.700 víctimes, poc més de l'1% de casos, per als quals la comissió demana una reparació econòmica.

Sobre la reparació, el president de la Conferència Episcopal Francesa, Eric de Moulins-Beaufort, hi ha passat de puntetes i davant de les víctimes ha expressat «la seva vergonya».