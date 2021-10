El Govern espanyol de PSOE i Unidas Podemos promet que donarà 250 euros al mes als joves per pagar el lloguer

250 euros al mes per pagar el lloguer. Aquesta és la promesa que ha fet el president espanyol, Pedro Sánchez, per als joves d'entre 18 i 35 anys que no arribin a una renda anual de 23.725 euros.

L'anunci l'ha fet en roda de premsa a Sevilla, el mateix dia que els dos socis de govern han desencallat la llei que regularà els preus dels lloguers, un dels punts que demanava Podem per donar suport als comptes, que ara ja tenen acordats.

De fet, aquest bo de lloguer s'inclourà en els pressupostos, que es preveu que s'aprovin aquest dijous, i anirà al marge de la futura llei de l'habitatge, que es farà esperar una mica més.

Segons ha explicat Sánchez, en el cas de les famílies més vulnerables, aquest xec es podrà completar amb més ajuts directes al lloguer, fins a arribar al 40% del valor. L'ajut es podrà cobrar només durant dos anys.

Crítiques al xec del lloguer

Els crítics amb la mesura argumenten que un ajut com aquest el que fa és que s'incrementin els preus dels lloguers i que la forma efectiva de fer més accessible els arrendaments és a través d'un preu límit, com sí que preveu, amb excepcions, la futura llei de l'habitatge espanyola.

No és la primera vegada que un govern socialista anuncia una mesura com aquesta per facilitar als joves l'accés a l'habitatge. El 2007, l'aleshores ministra d'Habitatge, Carme Chacón, va anunciar ajudes de 210 euros als joves d'entre 22 i 30 anys que cobrassin menys de 22.000 euros anuals. La mesura va durar fins el 2011.