Casado carrega contra els Països Catalans i es compromet a impulsar un nou model de finançament «no a la carta dels nacionalistes»

El president del PP, Pablo Casado, s'ha compromès a impulsar un nou model de finançament autonòmic per a atorgar «finançament just dels serveis públics i no a la carta dels nacionalistes» que cerquen «munyir la Hisenda a canvi de mantenir el socialisme en el poder».

Així s'ha manifestat Casado durant la seva intervenció en el tancament de la Convenció Nacional del Partit Popular en la Plaça de Toros de València, on ha defensat un nou model de finançament «com demana la Comunitat Valenciana per a garantir el seu futur».

En aquest sentit, ha criticat que el País Valencià tingués un finançament injust «només perquè aquí governava el PP quan es va imposar el sistema». Aquesta afirmació ha fet posar d'empeus tant al president del PP valencià, Carlos Mazón, com a la secretària general, María José Catalá.

A tots dos s'ha dirigit Casado a l'inici de la seva intervenció en aquesta plaça «preàmbul d'una altra gran victòria» del PP. A Catalá l'ha situat com la que «retorni la grandesa a València» i «continuï el gran llegat de Rita Barberá».

A Mazón l'ha situat com a nou president de la Generalitat i ha assegurat que l'acte d'aquest diumenge «anticipa l'ànsia dels valencians per a recuperar el creixement i per acabar amb el nacionalisme ridícul que pretén degradar-los a apèndix dels Països Catalans». «Per història, llengua i cultura, la valenciana, i des d'aquí seguireu oferint noves glòries a Espanya», ha agregat.

En el torn de propostes, Casado s'ha referit a diversos temes d'actualitat: ha rebutjat la taxa turística, ha reclamat un transport «equitatiu», ha rebutjat els «fastigosos casos d'abusos» i ha criticat que «ningú de l'esquerra hagi dimitit encara». També ha promès una «llei de la llengua» per tal de situar el castellà com a llengua vehicular.