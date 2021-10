Quatre anys després de l'atac brutal de les forces policials contra població civil catalana, l'Estat espanyol continua sense demanar perdó

Quatre anys després d'aquell 1 d'octubre de 2017, quan 10.000 agents policials espanyols varen llançar un atac brutal contra població civil indefensa que participava en el referèndum d'autodeterminació de Catalunya, encara cap autoritat espanyola ha demanat perdó als catalans.

No només això, sinó que quatre anys després del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, les causes judicials pendents avancen a poc a poc als jutjats. La persecució als tribunals afecta més de 3.000 persones, segons Òmnium Cultural, amb diferents implicacions en els fets.

Encara hi ha 6 líders polítics exiliats, i els 9 dirigents independentistes empresonats ja han estat excarcerats, però continuen condemnats a llargues penes d'inhabilitació.

En canvi, quatre anys després, no hi ha cap condemna a un policia o guàrdia civil per les càrregues policials d'aquell dia.

Malgrat les dificultats per processar agents i responsables per les càrregues policials de l'1-O, imatges que van donar la volta al món, el Centre de Defensa dels Drets Humans Irídia ha aconseguit processar 63 policies per les càrregues en set escoles de Barcelona, defensant les querelles de 13 ciutadans.

Entre els agents processats hi ha l'escopeter que va disparar la bala de goma que va buidar un ull a Roger Español a l'IES Ramon Llull o el policia de la «coça voladora» identificat a l'IES Pau Claris.

L'advocada d'Irídia Anaïs Franquesa ha anunciat aquest divendres que la instrucció està a punt d'acabar, després de quatre anys d'investigació, i ara el judici es preveu cap a finals del 2022 i el 2023.