Vicenç Vidal serà a la comissió de control de RTVE i demanarà per l'ampliació d'hores televisives en català

El senador Vicenç Vidal, de Més per Mallorca, ha anunciat aquest diumenge les comissions del Senat de les quals en formarà part, en representació del seu grup parlamentari al Senat, Esquerra Confederal, portaveu.

L'anunci, en paraules de Vidal, respon al fet que Esquerra Confederal (conformat al Senat per Més per Mallorca, Compromís, Adelante Andalucia, Mas Madrid, Geroa Bai i la Agrupación Socialista de Gomera) ha optat, amb l'entrada d'un nou senador, Pablo Perpinyà (Mas Madrid), per repartir novament les comissions de les que cada senador serà portaveu.

L'ecosobiranista serà, per tant, portaveu de les comissions de Transició Ecològica, Indústria, Turisme i Comerç, Hisenda, Pressupostos, Ciència i Universitats, RTVE i Violència de Gènere. Vidal ha volgut remarcar «la novetat que representen les comissions de Ciència i Universitats (a l'espera d'una Llei d'Universitats que serà cabdal), la de Violència de Gènere i la mixta Congrés-Senat de RTVE». Aquesta darrera tendrà la seva primera sessió el proper dimecres 22 de setembre i el senador de Més per Mallorca aprofitarà per formular a la corporació pública audiovisual estatal la pregunta de si RTVE pensa ampliar les hores de contingut en llengua catalana a les Illes Balears. Així, en paraules de Vidal «si RTVE vol ser una televisió pública al servei de la ciutadania ha de decidir si realment fa una aposta seriosa pels continguts en les llengües de l'Estat diferents del castellà -català, gallec, basc i aranès-».