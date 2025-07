Més de 1.000 veus de la cultura exigeixen al Govern espanyol l'embargament d'armes a Israel

Figures destacades del món de la cultura d'arreu de l'Estat han exigit aquest dilluns al Govern espanyol que imposi de manera immediata un embargament total d'armes a Israel. La petició s'ha fet pública durant un acte celebrat al Teatro del Barrio de Madrid, on s'ha llegit una carta adreçada al president Pedro Sánchez i signada per més de 1.200 artistes. Entre els que han donar veu al manifest hi ha els directors Oliver Laxe i Javier Fesser, les cantants Samantha Hudson i Rocío Saiz, l'actor Luis Tosar i les actrius Nathalie Poza, Silma López i Carmen Asecas, entre d'altres.

La carta exigeix que l'embargament inclogui la prohibició total de venda, compra, trànsit, formació, coproducció i qualsevol col·laboració militar amb Israel i se'n reclama l'aplicació mitjançant el Reial decret llei, una via legal prevista davant de situacions d'excepcional gravetat. Des de la campanya 'Fin al comercio de armas con Israel', Valentina Carvajal, portaveu de Greenpeace, ha assenyalat que «cada dia que passa sense un embargament d'armes és un dia més de complicitat» i ha advertit: «Espanya no pot continuar mantenint relacions militars amb un Estat investigat per crims de guerra i crims contra la humanitat». Segons dades de la campanya, des del 7 d'octubre del 2023, Espanya ha adjudicat almenys 46 contractes a la indústria militar israeliana per un valor de 1.044 milions d'euros, a empreses com Elbit Systems, Rafael o Guardian Homeland Security, que es jacten de vendre armes «provades en combat» a Gaza. A l'acte, l'actriu Nathalie Poza ha recordat que «han transcorregut 20 mesos de crims atroços i sistemàtics que cada dia es tornen més cruels i devastadors». Guillermo Solana, director del Museo Thyssen, ha denunciat que «Israel intensifica la seva violència amb total impunitat i menyspreu per les vides palestines mentre desafia el dret internacional». «La situació ha traspassat tots els límits», ha afegit. L'actor Luis Tosar, per part seva, ha advertit que «Espanya no pot continuar exportant i important material militar ni permetent el trànsit d'armes o combustible amb destinació a un Estat que fa dècades que comet crims de guerra i crims contra la humanitat». I ha assenyalat: «Mantenir els negocis armamentístics amb Israel és complicitat activa amb el genocidi». L'actriu Ana Wagener ha insistit que el Govern espanyol ha de decretar de manera immediata un embargament integral d'armes a Israel via Reial Decret Llei, una mesura que ha qualificat d'«urgent, legalment i moralment inajornable». «El Govern espanyol no pot parlar de drets humans mentre finança la maquinària de guerra que destrueix hospitals, escoles i vides civils a Palestina», ha denunciat l'actor Carlos Bardem. La presentadora Inés Hernand ha tancat amb una advertència clara: «El temps s'ha esgotat. Cada dia d'inacció significa més persones palestines assassinades, més famílies enterrades sota runa, més hospitals i escoles reduïdes a pols». I el cineasta Oliver Laxe ha apel·lat directament a la responsabilitat política: «La història ens jutjarà. Demanam que el nostre Govern estigui del costat correcte, del costat de la vida, la justícia i la humanitat».