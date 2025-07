Sánchez proposa pujar les penes a corruptes i fer llistes negres d'empreses condemnades

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat un paquet de 15 mesures anticorrupció, entre les quals hi ha l'augment de condemnes per a aquest tipus de delictes, duplicar el temps de prescripció i crear llistes negres d'empreses condemnades perquè no puguin contractar l'administració pública.

En la seva compareixença al Congrés per donar explicacions després de l'entrada a la presó preventiva de l'exnúmero tres al PSOE, Santos Cerdán per un presumpte cas de cobrament de mossegades, Sánchez ha avançat que pretén crear una agència anticorrupció independent i també una reforma de la Llei d'Enjudiciament Criminal (Lecrim) per protegir encara més de l'encoratjament. El cap de l'Executiu ha assenyalat que aquest paquet de mesures s'ha elaborat aquest darrer mes, amb l'ajuda del soci de coalició Sumar, i dels tècnics de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE).

En la mateixa línia, ha anunciat la creació de noves seccions de delictes contra l'administració pública amb «jutges especialitzats» i a més, crearà procediments sumaris per a causes que involucrin càrrecs públics per evitar dilacions que «mengen la confiança» dels ciutadans.

Més controls

L'Agència d'Integritat Pública Independent assumirà funcions de prevenció, supervisió i persecució de pràctiques corruptes que fins ara duien a terme diversos organismes diferents que, segons Sánchez, ha provocat «ineficiències i buits de coordinació». A més, vol endurir els controls estenent a tota l'administració pública la metodologia aplicada per a la concessió de fons europeus de recuperació i crearan «mapes de risc» per detectar vulnerabilitats en processos de «crítics» de contractació, subvencions i en la mateixa gestió pressupostària.

A aquest efecte el pla preveu introduir aplicacions d'intel·ligència artificial a la plataforma de contractació del sector públic per detectar de forma automàtica patrons anòmals o «indici de frau».