Sanitat avisa les comunitats autònomes que iniciarà accions legals si no garanteixen el dret a l'avortament

El secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, ha enviat una carta a les comunitats autònomes en què subratlla la necessitat de garantir l'accés efectiu, equitatiu i en condicions d'igualtat a la interrupció voluntària de l'embaràs (IVE) en el sistema públic de salut, alhora que ha avisat que es valorarà iniciar procediments legals davant els governs autonòmics que compleixin amb la llei d'avortament.

A la missiva adreçada als consellers, Padilla recorda que la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs, juntament amb el Reial Decret 831/2010, de 25 de juny, que la desenvolupa, té com a objectiu «protegir els drets fonamentals i les obligacions dels poders públics per a garantir a la població el màxim nivell possible de salut i educació sexual i reproductiva».

El secretari d'Estat reconeix que, malgrat el temps transcorregut des de l'aprovació d'aquesta normativa, «moltes dones continuen trobant barreres -geogràfiques, administratives o organitzatives- que dificulten l'accés a aquesta prestació dins del Sistema Nacional de Salut».

Per aquest motiu, el Ministeri de Sanitat elaborarà un informe, sobre la base de les dades presentades per les comunitats autònomes, amb l'objectiu d'avaluar el grau de compliment de la Llei de Salut Sexual i Reproductiva o relatiu a la interrupció voluntària de l'embaràs, i analitzarà si aquesta prestació s'està garantint de manera efectiva als centres sanitaris públics.

A partir dels resultats recollits, el Ministeri valorarà l'inici de procediments legals davant d'aquelles comunitats autònomes «que no estiguin garantint aquest dret d'acord amb el que estableix la llei».

En primera instància, i en funció de la gravetat dels incompliments detectats, l'Alta Inspecció de l'Estat enviarà requeriments formals a les administracions autonòmiques afectades. Aquests requeriments sol·licitaran informació detallada sobre les mesures que estan aplicant o preveuen aplicar per a donar compliment efectiu a la legislació vigent.

En cas que les respostes no siguin satisfactòries, el Ministeri de Sanitat ha d'adoptar les mesures legals oportunes, dins del marc normatiu, per a assegurar que es compleix el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs en condicions d'igualtat a tot el territori estatal.