Proposen un impost per a l'activitat de iots i jets de luxe

El Ple del Congrés espanyol debat aquest dimarts una proposta de Sumar per a imposar un nou impost que gravi les emissions ocasionades per l'ús de mitjans de transport de luxe, en concret els vols en jets privats i viatges en iots, amb l'objectiu de disminuir l'impacte ambiental que en provoca l'ús «abusiu».

No és la primera vegada que el grup plurinacional defensa aquesta proposta a la Cambra Baixa, ja que ja va intentar introduir la taxa via esmena a la llei de l'impost del 15% a les empreses multinacionals, però no ho va aconseguir i ara defensarà una Proposició no de Llei al Ple forçant un debat específic i una votació.

Les diputades d'En Comú Aina Vidal i Júlia Boada, que són les signants de la proposta, expliquen que encara que l'ús de jets privats s'ha associat històricament a viatges de negoci, això sembla que està en un «clar procés de canvi».

Per a justificar la seva tesi esgrimeixen un informe publicat per Greenpeace el setembre del 2024, que demostra que el turisme convencional de vols regulars i el turisme de luxe de vols a jets privats varen tenir un patró estacional molt similar el 2023.

134.000 tones de CO2 a l'Estat espanyol

El document diu que el 2023 es varen produir 117.965 vols d'avions privats, i a la majoria dels aeroports aquests jets varen arribar durant el període de vacances d'estiu. A l'Estat espanyol varen ser concretament 27.122 aterratges d'aquests avions, un 23% del total dels països analitzats, i varen provocar unes 134.000 tones de diòxid de carboni (CO2).

«Això equival a les emissions anuals d'uns 89.300 cotxes propulsats per combustible fòssil. Aquestes són únicament les emissions dels vols a les destinacions; no inclouen les emissions dels vols de tornada», afegeix la proposta de Sumar.

Boada i Vidal postil·len que aquest tipus de transport és «el més desigual, més injust i contaminant», i per això a més de gravar les emissions que originen aquests mitjans de transport, Sumar també exigeix ​​finançar el cost de mesures de democratització del transport com el bitllet únic, i la millora de la xarxa ferroviària.