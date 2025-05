El 60% dels ciutadans considera insuficient la informació del Govern espanyol durant l'apagada

El 60% dels ciutadans de l’Estat espanyol creu que la informació proporcionada pel Govern central durant l'apagada elèctrica del 28 d'abril va ser insuficient, segons revela l'Enquesta flaix sobre l'apagada elèctrica publicada aquest dissabte pel Centre de Recerques Sociològiques (CIS).

L'estudi, realitzat entre el 29 i el 30 d'abril a partir de 1.752 entrevistes a tot l’Estat peninsular, mostra que un 59,6% dels enquestats considera que la informació oficial va ser insuficient, enfront d'un 28,4% que la jutja suficient i un 8,2% que no pot valorar-la.

Entre els qui valoren negativament la comunicació governamental, un 38,4% troba a faltar més explicacions sobre les causes de l'apagada, mentre que un 26,3% reclama detalls sobre quan es restabliria el subministrament i un 24,1% demanda major rapidesa en les compareixences oficials.

L'impacte personal de l'apagada va ser significatiu: un 24,3% afirma haver-se vist «molt» afectat i un 28,1% «bastant», mentre que un 33,4% ho va viure amb poca incidència i un 12,8% declara no haver-se vist afectat.

Quant a les emocions experimentades durant la interrupció elèctrica, el 21,5% dels enquestats reconeix haver sentit poren algun moment, enfront d'un 78% que no la va experimentar.

La falta d'electricitat a la llar va ser el més trobat a faltar pel 62,1% dels ciutadans, seguit de la impossibilitat d'utilitzar telèfons (55,5%) i Internet (26,3%).

El 62,1% dels enquestats va recórrer a la ràdio per a informar-se durant l'apagada, sent Ràdio Nacional d'Espanya (RNE) l'emissora més escoltada (21,3%), seguida per la Cadena SER (16,7%) i la Cadena COPE (14,5%).

Respecte a la preparació davant emergències, el 53,5% recorda la recomanació de la Unió Europea de disposar d'un kit d'emergència a casa, encara que només el 34,3% en tenia un abans de l'apagada.

Quant a les mesures preventives, els ciutadans consideren prioritari modernitzar la xarxa elèctrica (44,2%), invertir en infraestructures crítiques (41,7%) i augmentar el nombre de generadors en serveis públics (32,6%).

Finalment, l'enquesta reflecteix una opinió dividida sobre la creació d'un Ministeri específic per a emergències: el 47,2% ho veu necessari o convenient, mentre que el 49,3% no ho considera així.