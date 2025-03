Canvi d'hora imminent. Quan arriba l'horari d'estiu?

L'horari d'estiu començarà durant la matinada de dissabte, 29 de març, al diumenge, 30 de març, de manera que a les 02.00 h seran les 03.00 h. D'acord amb la normativa vigent, aquest horari d'estiu s'estendrà fins al proper 26 d'octubre.

La Unió Europea (UE) fixa una data i una hora comuns a tots els estats membres per al començament i la fi del conegut com a horari d'estiu. L'última comunicació de la Comissió Europea sobre això va ser del 2021. Aleshores es va traslladar quan s'havien de produir els canvis fins al 2026: els darrers caps de setmana de març i octubre, respectivament, a les 02.00.

Això no vol dir que a partir del 2026 hagi de deixar d'haver canvis d'hora. I és que el Consell de la UE, que representa els governs dels països membres, encara no ha pres una decisió final sobre això, malgrat que el Parlament Europeu ja va donar suport el 2019 a la proposta de la Comissió Europea a favor de permetre que cada Estat decidís en una consulta pública si mantenir el seu horari actual o fixar-ne un de definitiu sense ajustaments bianuals. Perquè aquesta mesura s'apliqui, tant el Parlament com el Consell han d'estar-hi d'acord.

El primer canvi d'hora a l'Estat espanyol es va produir el 1918, tot i que ni entre els anys 1920 i 1925 ni entre 1930 i 1936 no es va produir cap canvi d'hora. El Govern de Franco va reprendre el 1940 aquesta mesura perquè Espanya tengués el mateix horari que l'Alemanya nazi i els països d'Europa Central. L'horari d'estiu va ressuscitar a l'Estat espanyol i a la resta d'Europa als anys 70 per la crisi del petroli i fins que no hi hagi avenços a nivell europeu continuarà vigent.

A la consulta pública efectuada sobre aquest tema sobre la Comissió Europea el 2018, el 93% dels ciutadans de l'Estat espanyol participants va donar suport a l'eliminació del canvi d'hora, més que la mitjana europea, que es va situar al 84%. Aquell mateix any, el Govern espanyol va acordar una Comissió de persones expertes per a estudiar la reforma de l'hora oficial, encarregada de l'elaboració d'un informe d'avaluació de les disposicions reguladores del canvi horari, així com sobre la conveniència de mantenir l'Estat en l'hora d'Europa central.

En el seu informe, de data 20 de març del 2019, aquesta Comissió va concloure que «no era aconsellable produir cap canvi precipitat en els fusos horaris mentre no existís un consens compartit i una difusió pràctica a la nostra ciutadania dels riscos i oportunitats que comporta». Segons indicava, el «prudent» per part de l'Executiu seria mantenir el canvi estacional i anar nodrint-se d'argumentació suficientment consolidada i compartida.