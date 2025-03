El PP aprova al Senat una iniciativa per a millorar la connexió aèria entre Menorca i Madrid

La Comissió de Transports i Mobilitat Sostenible del Senat ha aprovat aquest dilluns una iniciativa del Partit Popular (PP) en què busca forçar el Govern espanyol a augmentar la freqüència diària de dos a tres vols a la ruta aèria entre Menorca i Madrid durant els mesos que està en vigor l'Obligació de Servei Públic (OSP), amb el rebuig del PSOE.

A la moció (iniciativa no vinculant) es critica la manca de connectivitat de l'illa de Menorca i demana «garantir» l'OSP, tot afegint que els «grans problemes» de la ruta a Madrid són la durada de l'OSP, les freqüències dels vols i la capacitat dels avions.

El text, al qual ha tingut accés Europa Press, demana valorar la possibilitat que la ruta sigui operada per avions amb una major capacitat, encara que per al PP la solució passa per augmentar una freqüència a l'anada i a la tornada «de manera urgent». També advoquen per mantenir les tarifes de referència per cada vol mentre s'estudia «la possibilitat de rebaixar-les».

A l'exposició de motius, s'interpel·la el Ministeri de Transports, Óscar Puente, afirmant que «seria necessari licitar amb més previsió les futures OSP», demanant garanties que les adjudicacions es resolguin dos mesos abans de la seva entrada en vigor i que durin durant dos anys, donant «una estabilitat més gran al servei».

De la mateixa manera, es demana que qualsevol canvi en l'obligació de servei públic a la ruta aèria entre Menorca i Madrid hagi de ser acordat amb el Govern de les Illes Balears i el Consell Insular de Menorca.