El ple del Senat espanyol debatrà una iniciativa del Partit Popular per a reivindicar la Transició i el paper «determinant» de Juan Carlos I, en aquest procés, alhora que exigeixen al Govern espanyol cancel·lar la seva agenda d'actes pel 50è aniversari de la mort del dictador Francisco Franco.

La majoria absoluta del PP a la Cambra Alta instarà l'Executiu de Pedro Sánchez a «organitzar la propera commemoració del 50è aniversari de la Transició espanyola a la democràcia» i a no continuar amb la seva agenda 'Espanya en llibertat', perquè «els espanyols no deuen la democràcia a la mort de Franco».

Així ho exposa el PP en la seva moció, una iniciativa no vinculant a la qual ha tengut accés Europa Press, i en què aposten per «recordar el paper determinant jugat en el seu moment pel Rei Juan Carlos I» per «l'establiment, consolidació i defensa de la democràcia».

I demana al Govern espanyol «cancel·lar» el seu programa de commemoració de la mort de Franco, «atès que abona la falsa idea que el país deu fonamentalment la seva democràcia a la mort del dictador i respon a un propòsit divisori i polèmic que no té res a veure amb l'esperit de la Transició».

«La nostra Transició va ser fruit del diàleg i el consens, va ser un gran pacte de reconciliació que va cicatritzar les ferides del passat per a començar a construir un futur de llibertat, democràcia, convivència de la diversitat i progrés social, i que va aplanar el camí per a la nostra plena integració en el projecte polític europeu», defensen, afegint que la majoria actual d'espanyols no la va viure.