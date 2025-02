S'acaba de tancar (13 de gener de 2025) una de les celebracions més estrambòtiques i ofensives que s'han perpetrat els darrers quaranta anys després de la mort del dictador feixista Francisco Franco.

Hem esperat a publicar aquesta anàlisi a que es tancàs definitivament la celebració perquè, en la nostra innocent ingenuïtat, estàvem convençudes que s'hi reservaria, encara que fos minúscul, qualque espai per a l'(auto)crítica. Ara, una vegada tancada la celebració, ens n'adonam de la nostra imperdonable candidesa.

El Cos Nacional de Policia espanyola ha celebrat el seu suposat 'bicentenari' amb tot un seguit d'actes com fires, exposicions, il·luminació d'edificis, actes commemoratius, lliurament de banderes a les prefactures, visita dels reis espanyols... i un llarg reguitzell d'actes i parafernàlies més.

Ressenyem de passada, ni que sigui perquè l'autoritat competent no pugui al·legar que ningú ho havia reparat, que les empreses patrocinadores del Bicentenari obtenen un benefici fiscal del 90% i són: Telefonica, Repsol, CaixaBan, Fundación La Caixa, Santander, Fundación Santander. Els 'socis globals': Mutua Madrileña i Mapfre i els 'amics del Bicentenario' Iberdrola i La Liga.

La Policia Nacional espanyola diu en la web de la celebració que «La Policia Nacional compleix 200 anys al servei dels ciutadans. Va ser la Real Cèdula de 13 de gener de 1824 la que va crear la Policia General del Regne, l'antecedent històric de la nostra institució policial, primer cos policial amb dimensió nacional amb la funció de 'garantir el bé i la seguretat pública'», ho diu en castellà, tot i que la web anuncia unes versions en català i en valencià poc desenvolupades a l'hora de la veritat.

I aleshores es plantegen dues possibilitats. O el que expliquen és mentida o la Policia Nacional espanyola no és un cos democràtic.

Reivindicar uns suposats 200 anys de continuïtat de la policia espanyola és reivindicar la criminal policia al servei de diverses dictadures, entre les quals, la policia Armada de Franco. Els 'grisos'.

No només això. En la continuïtat històrica que expliquen en el material divulgatiu del 'bicentenari', reconeixen com a part d'aquests 200 anys reivindicats amb orgull, el 'Cos de Seguretat i Assalt' que defineixen com el que va operar «durant la guerra civil en la zona administrada per les autoritats franquistes», cita textual (!) i expliquen que «Aquest Cos va perdurar fins a 1941, quan va donar pas al Cos de Policia Armada i de Trànsit».

Després, segons la continuïtat que estableix l'actual cos de policia, vengueren els grisos, després els marrons i, finalment els blaus.

O sigui que segons els actuals dirigents de la policia espanyola, són els hereus directes (i acrítics) de les policies al servei de dictadures criminals com al de Primo de Rivera o Franco.

No som nosaltres que ho deim, són ells que ho reivindiquen: 200 anys grisos, plens de blaus i de marrons.