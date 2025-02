Aproximadament 160 persones varen reunir-se aquest diumenge davant la presó de Ponent, a Lleida, per cantar per la llibertat del raper Pablo Hasél en el quart aniversari del seu empresonament.

La cantada, promoguda pel col·lectiu Cantaires de Ponent, va comptar amb la participació de Lluís Llach, els Cants de la Llibertat de Terrassa, el Martí de Térmens, Nailo i Acros. Llach va estrenar una cançó dedicada al raper lleidatà, la pena del qual «és inadmissible democràticament», segons el cantautor.

Per la seva banda, el membre de Cantaires de Ponent, Jaume Anyé, va reivindicar que «el Pablo està empresonat per fer unes cançons criticant la monarquia corrupta i, en canvi, hi ha d’altres persones en llibertat pels carrers com Bárcenas o Mazón». Durant l'acte també es va llegir un manifest i un escrit del mateix Pablo Hasél.

Hasél va ser empresonat el 16 de febrer del 2021 després d’haver-se atrinxerat a la Universitat de Lleida amb una vintena de simpatitzants, exhaurint el termini d'entrada voluntària per enaltiment del terrorisme amb l'agreujant de reincidència i injúries a la Corona i les forces de seguretat per les lletres de les seves cançons. Des d'aleshores ha anat sumant causes que s'han afegit als nous mesos de càstig inicial i que allargaran la seva estada a presó fins al 14 d’abril del 2027.

Hasél ha concedit una entrevista a Rolling Stone, una prestigiosa revista musical nord-americana, i fa una crida a la mobilització internacional: «Necessitem urgentment unir-nos per defensar els nostres drets i llibertats: on n’hi ha més, per expandir-los, i no permetre que ens prenguin els existents. Aquí, on hi ha violacions tan greus, fins i tot amb una cosa tan bàsica com la llibertat d’expressió, necessitem encara més tota mena de suport».