La subcomissió per a la renovació i actualització del pacte d’estat contra la violència de gènere ha aprovat un nou pacte, el qual ha negociat la diputada del PSIB-PSOE al Congrés i portaveu socialista d’Igualtat, Milena Herrera. Aquest nou acord passa de 290 a 462 mesures, i inclou novetats importants, com la protecció davant la violència vicària, mesures per prevenir la violència digital i tipificant com a delicte la violència econòmica, fet que ja contempla la llei balear d’igualtat del 2018.

"Això suposa assolir avanços tan importants com la inclusió dels menors víctimes de violència vicària en tot el sistema de suport a les víctimes de violència de gènere, el perfeccionament dels sistemes de valoració de risc, el fet de facilitar la denúncia en seu policial per als menors, la protecció dels menors en l’entorn digital i mesures per evitar que els maltractadors puguin perjudicar la vida de les seves víctimes mitjançant l’impagament de pensions", anuncia Herrera.

També esdevé fonamental l’increment del finançament per combatre la violència masclista, tenint en compte que les comunitats autònomes tendran un total de 160 milions d’euros anuals, un 60% més que el 2017; 40 milions d’euros anuals per als ajuntaments, un 50% més que el 2017; i 100 milions d’euros anuals per a l’Administració General de l’Estat, 20 milions més que el 2017.

Herrera ha concretat que l’actualització del pacte «assenyala novament l’educació com a principal palanca transformadora contra la violència masclista, apuntala la necessitat de formar als professionals de tots els àmbits per detectar millor el masclisme i apel·la a la necessitat de fer reformes legislatives per ser més eficients en la lluita contra aquesta xacra».

A més a més, ha destacat que «s’identifiquen formes de millorar l’atenció a les dones víctimes perquè no tenguin la pressió de ser bones víctimes per a ser cregudes, es plantegen actuacions per protegir millor als fills i filles, reconeix el paper clau de les organitzacions feministes i entitats especialitzades, aprofundeix en les vulnerabilitats que poden ser clau per prevenir la violència masclista, com el fet de pertànyer a l’àmbit rural o tenir una discapacitat, i es proposen actuacions contra la violència digital».

Per a la diputada socialista, «aconseguim un bon pacte, que cerca ampliar l’acció contra el masclisme i, per tant, serem lleials a l’acord i n’exigirem el compliment». De fet, Herrera ha recordat que aquesta normativa és la continuació de la llei integral contra la violència de gènere, de la qual ara es commemora el vintè aniversari, i que va permetre que «el que fins aleshores era un problema quasi sense nom, ocult en l’interior de les quatre parets de moltes llars, tengués a la fi la categorització i tractament que requeria».

La diputada del PSIB-PSOE també ha destacat l’alt nivell de consens que tendrà l’acord, del qual, com sempre, es desmarca la ultradreta. Herrera ha reivindicat que «també és important que el missatge d’aquest pacte arribi també als que encara creuen en la violència com a forma de solucionar conflictes o impulsar el seu criteri, perquè els agressors sí que han d’escoltar i entendre que ells sí que estan sols».

Una vegada aprovat aquest dilluns en comissió, el nou pacte d’estat contra la violència de gènere, que amplia el del 2017, serà aprovat definitivament pròximament pel ple del Congrés.