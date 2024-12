Un total de 154 pagesos es beneficien d'una concessió d'1,34 milions d’euros destinats a la rehabilitació i el condicionament de marges i parets de pedra en sec

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, per mitjà del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), ha resolt, en menys de set mesos, els primers expedients de la convocatòria de 2024 de les ajudes per a les inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d'agroambient i clima. En el termini de sol·licituds, que va finalitzar el 31 de maig, se'n varen rebre un total de 466 i en aquesta primera llista s'han aprovat 154 expedients, amb un import d'1.340.516,79 euros. Així, gràcies a aquesta primera partida, més de 150 pagesos de les Illes Balears rebran l’ajuda per a la reconstrucció i manteniment de marges i parets de pedra en sec.

Amb les ajudes per a les inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d'agroambient i clima se subvenciona la rehabilitació i el condicionament de marjades per evitar l'erosió de la terra i protegir el medi natural. Les ajudes també fan referència a la rehabilitació i el condicionament de parets seques i a la construcció de tancaments de malla ramadera amb pals de fusta, amb la finalitat de mantenir i conservar la riquesa paisatgística de les Illes Balears.

El conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, ha recalcat que «tot i que inicialment aquesta línia d'ajudes es va convocar amb un pressupost de dos milions d'euros, la quantia s'ha incrementat fins als 4,51 milions d'euros, amb l’objectiu d'assegurar que el pressupost sigui suficient per no haver d'aplicar la concurrència competitiva i així poder resoldre les sol·licituds a mesura que es comprova que compleixen els requisits per ser beneficiaris». A més, el conseller ha recordat que feia cinc anys que aquesta línia d'ajudes no es convocava.

En aquest sentit, Simonet ha subratllat que «de la mateixa manera que va succeir amb les ajudes per a joves agricultors, des de la Conselleria s'ha fet un gran esforç i es continua fent feina per atendre les sol·licituds rebudes i perquè totes les que compleixin els requisits no es quedin fora per falta de pressupost. El compromís del Govern amb el sector és màxim, i aquest augment del pressupost inicial és un fet més que ho demostra». Cal recalcar que aquesta subvenció significa que els beneficiaris es comprometen a mantenir les inversions efectuades durant almenys cinc anys des de la concessió de l'ajuda.