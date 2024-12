Canvis en la declaració de la renda: Hisenda apuja el límit quan tens dos o més pagadors

En general, un contribuent està exempt de fer la declaració de renda amb uns rendiments del treball per sota dels 22.000 euros, però quan hi ha més d'un pagador, el llindar baixa fins als 15.000 euros. Hi ha una excepció, si els ingressos del segon pagador no superen els 1.500 euros. Hisenda ha elevat ara aquest límit, i el posa en els 2.500 euros.

El reial decret publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) també canvia el límit actual de 15.000 euros anuals per presentar la declaració de la renda en el cas dels contribuents amb més d'un pagador, que a partir d'ara puja a 15.876 euros anuals.

La norma, aprovada en el darrer Consell de Ministres de l'any, entrarà en vigor aquest dimecres amb efectes de l'1 de gener del 2025 i cerca alleugerir la càrrega a les rendes més baixes.

Ara bé, per acollir-s'hi, fins ara els ingressos del segon pagador no podien superar els 1.500 euros. Hisenda ha elevat aquell límit en mil euros més i el situa en els 2.500 euros.

Pròrroga en els límits de tributació dels autònoms

D'altra banda, el decret inclou una pròrroga d'un any més, durant el 2025, dels límits quantitatius que delimiten en l'IRPF l'àmbit d'aplicació del mètode d'estimació objectiva per autònoms, a excepció de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, que tenen el seu propi límit quantitatiu per volum d'ingressos.

També es prorroguen pel període impositiu del 2025 els límits per l'aplicació del règim simplificat i el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca en l'IVA.