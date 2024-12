La denominació de 'Vi de la Terra Mallorca' s'adapta al nou temps

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, per mitjà de la Direcció General de Qualitat Agroalimentària i Producte Local i a petició del Consell Regulador, ha modificat la normativa que regula la producció i comercialització dels vins sota la Indicació Geogràfica Protegida Vi de la Terra Mallorca. L'Ordre del conseller Joan Simonet ja s'ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). El director general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local, Joan Llabrés, ha manifestat que amb aquesta mesura «es dona resposta a una demanda dels elaboradors de vi de Mallorca, ja que s'actualitza la normativa perquè s'adapti a les noves condicions climàtiques de la producció de vi, i a les demandes dels consumidors en la seva comercialització».

En aquest sentit, cal destacar que la primera modificació fa referència a l'acidesa total mínima dels vins, que ha passat de 4,5 a 3,5 g/l d'àcid tartàric. El Consell Regulador ha presentat un estudi elaborat per la Universitat de les Illes Balears (UIB) i l'Institut d'Investigacions Agroambientals i d'Economia de l'Aigua (INAGEA), en què s'explica que el canvi climàtic impacta no només en les collites de raïm i en la qualitat de les anyades vinícoles, sinó que té un efecte directe sobre els paràmetres fisicoquímics del most.

En concret, l'increment de les temperatures i els canvis en els patrons de les pluges fan que l'acidesa natural del most sigui cada vegada menor. L'acidesa és un paràmetre fonamental en l'elaboració dels vins i influeix en l'equilibri gustatiu, l'estabilitat microbiològica, la conservació del color i la longevitat del producte. Aquesta baixa acidesa natural dels mosts ha fet que en els darrers anys s'hagi hagut d'incrementar la dosificació d'àcid tartàric per arribar al mínim que estableix la normativa. L'addició excessiva d'àcid tartàric pot tenir conseqüències negatives en el perfil sensorial del producte final. D’altra banda, reduir el nivell mínim d'acidesa no té cap repercussió negativa sobre la qualitat del vi.

La segona modificació és l'eliminació del logotip identificador que s’establí l'any 2013, quan es va crear la Indicació Geogràfica Protegida Vi de la Terra Mallorca. El Consell Regulador ha elaborat un estudi per valorar el coneixement del logotip i la seva implantació en l'àmbit social, tant en els consumidors com en els elaboradors de vi de Mallorca. L'informe conclou que no és necessari establir una imatge que formi part de la normativa. D'aquesta manera, tots els elaboradors podran utilitzar voluntàriament el nou logotip de la indicació geogràfica. «Sens dubte, això facilitarà que el Consell Regulador disposi de més llibertat a l'hora d'actualitzar la imatge corporativa del segell de qualitat», ha destacat Llabrés.