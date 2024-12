PIMEM s'oposa a la fusió entre BBVA i Sabadell davant l'impacte en la competència i la disponibilitat de crèdit

La Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM) s'ha oposat a la fusió entre BBVA i Banc Sabadell davant el previsible impacte que aquesta tendria sobre la competència bancària, la disponibilitat de crèdit, el nombre d'oficines i els llocs de treball a les Illes Balears.



Són algunes de les conclusions que es desprenen del primer informe realitzat per PIMEM i l'Observatori de la PIMEC, la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, en el qual adverteix que aquesta unió i CaixaBank controlarien el 62% de les oficines de l'arxipèlag, que ja és, després de passar de vint a cinc entitats en les dues darreres dècades, la regió europea amb major concentració del sector bancari.



Això, segons ha explicat el president de PIMEM, Jordi Mora, en la presentació de l'estudi aquest dilluns a Palma, provocaria un encariment dels serveis bancaris i afectaria la qualitat d'aquests. També tendria efectes, ha afegit, en la remuneració dels dipòsits i en l'augment de les comissions.



Un altre dels aspectes en els quals la fusió dels dos bancs tendria repercussió és en la reducció de la disponibilitat de crèdit, ja que, com que es reduiria la competència, el mercat quedaria en mans de les entitats bancàries més grans. Això, d'acord amb les previsions de l'estudi, podria significar que uns 54 milions d'euros deixin d'estar a la disposició de pimes i autònoms, la qual cosa en el cas de les Balears seria una reducció del crèdit disponible del 8%.



L'estudi, elaborat pel president de l'Observatori, catedràtic en economia i exrector de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat, també posa el focus en com podria repercutir en el tancament d'oficines, que a les Illes Balears podria arribar a ser d'entre 18 i 27. En l'àmbit nacional, els llocs de treball que es perdrien serien entre 7.000 i 10.000, aproximadament.



«És essencial que BBVA proporcioni més informació i dades concretes sobre els plans en relació amb la concentració per a garantir la transparència i un compromís ferm amb les empreses, els clients, els treballadors i la societat en general», ha reclamat Amat.



Segons ha conclòs PIMEM en un comunicat, l'acord podria ser «perjudicial per a la competència, clients i treballadors». És per això que totes dues entitats han demanat que s'actuï ponderant la «responsabilitat social» i prioritzant a les persones, les empreses, sobretot les pimes, i la resta de parts interessades.