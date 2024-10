Mercat Social publica 'Intercooperació. Per un major impacte econòmic, social i ambiental'

Mercat Social publica la guia didàctica 'Intercooperació. Per un major impacte econòmic, social i ambiental'. Potser et demanaràs què té en comú una colònia de formigues i la cooperació entre empreses. Potser et sembla que fer economia suposa competir per maximitzar els beneficis. Potser penses que la cooperació és una utopia molt reeixida, però una entelèquia en el món real.

Amb la publicació de la guia es vol convidar a explorar com la intercooperació reverteix en millors beneficis per a les organitzacions i la comunitat local. Això és la intercooperació: cooperació entre empreses i entitats diverses per assolir un impacte major.

La guia es troba disponible a la web: https://mercatsocial.org/descarregues/206/guies/233160/guia_intercooperacio_digital