Les guerres es fan amb els doblers de cadascú de nosaltres a través dels bancs

Un informe promogut pel Centre Delàs d'Estudis per la Pau, elaborat per Gemma Amorós, Eduardo Aragón, Jordi Calvo, Max Carbonell i Lucía Ibáñez desvetlla quines són les connexions entre la banca espanyola i les empreses que fabriquen armes que acaben matant població civil.

L’informe 'La Banca Armada i la seva corresponsabilitat al genocidi a Gaza. El finançament de les empreses que fabriquen les armes usades a les matances contra la població palestina' posa el focus en el negoci dels bancs i les empreses d’armes que s’estan lucrant de l’ofensiva israeliana sobre Gaza. Per això, s’estableixen i documenten les connexions que hi ha entre les exportacions d’armes de diferents estats a Israel aquests darrers anys, les empreses d’armes que les produeixen i els bancs que les financen. Així, es parla de ‘Banca Armada’ i genocidi, apel·lant a la responsabilitat que emana de la injecció de recursos econòmics de les entitats financeres a empreses que venen armes que són utilitzades per l’exèrcit israelià a Gaza i la resta de territoris palestins. Amb aquestes armes, Israel estaria cometent crims contra la humanitat de forma sistemàtica, arribant a constituir un crim de genocidi, segons apunten veus expertes i investiga el Tribunal Penal Internacional.

Els impulsors de l'informe expliquen que «hem identificat fins a 12 entitats financeres espanyoles, entre les quals Santander, BBVA i CaixaBank, però també d’altres bancs estatals com Ibercaja, Banco Caminos o Banca March, que han finançat set de les 15 empreses analitzades que proveeixen d’armes i municions Israel: Boeing, Day & Zimmerman, General Dynamics, Oshkosh Corp, Leonardo, Rheinmetall i MTU Friedrichshafen. D’aquestes entitats financeres, Santander i BBVA són els principals bancs que han finançat els fabricants de les armes que utilitza l’exèrcit d’Israel per cometre el genocidi a Gaza, amb més de 2.442 i 1.500 milions de dòlars, respectivament».