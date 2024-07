L'ASM calcula tot el que es podria pagar amb els 5.227 milions d'euros que l'Estat espanyol espolia en un sol any a les Balears

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca ha fet públic un càlcul amb tot el que es podria pagar amb els 5.227 milions d'euros que l'Estat espanyol espolia, en un sol any, a les Illes Balears.

Segons els càlculs de l'ASM, si els doblers que se'n van a Madrid i no tornen, quedassin a les Balears, es podrien invertir en: 5 instituts de 6 línies; 10 escoles de dues línies; 1.000 metges d'atenció primària; 400 pisos de protecció oficial; una companyia aèria pública amb 43 avions; 20 quilòmetres de metro; 20 quilòmetres de tramvia; multiplicar per 10 ajudes agricultura; plus d'insularitat per als docents, com a Canàries i encara restarien gairebé 3.000 milions que permetrien, a més a més, contractar més docents i metges, comprar hotels de 2 i 3 estrelles, pujar les pensions, fer residències per a gent gran, protegir espais naturals...

Les dades usades per l'ASM corresponen al 14,2% del PIB de les Illes Balears, segons balances fiscals del ministeri espanyol d'Hisenda.