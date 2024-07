El preu de l’habitatge en venda a les Balears tanca el segon trimestre amb el valor més alt mai registrat

El preu dels immobles ha augmentat un 7,2% en aquests tres darrers mesos, i l’índex interanual se situa a l’11,8%. És la pujada trimestral més acusada d’ençà del 2005, segons dades d’un informe de Fotocasa. Les Balears són el territori de l’Estat espanyol on augmenta més el preu, precedit del País Valencià, on creix un 5,4%.

El preu del metre quadrat s’ha situat en el seu màxim històric a les Illes, arribant als 4.254 euros. Al Principat, per exemple, el preu de l’habitatge no arriba als 3000 euros/㎡, i al País Valencià el metre quadrat costa menys de 2000 euros.

Pel que fa a municipis, Capdepera, Sant Antoni de Portmany o Pollença són els pobles que experimenten les majors pujades, mentre que a Manacor el preu descendeix un 5%. Inca i la capital del Llevant són els municipis més econòmics: El preu del metre quadrat ronda els 2000 euros.

La directora d’estudis de Fotocasa, María Matos, explica que «estan a punt de complir-se dos anys de l’inici d’aquesta tendència acusadament alcista», per qui «la pujada dels tipus d’interès del 2022» va generar «un gran interès per comprar habitatges». A més, afegeix que aquest augment dels preus afecta especialment els llocs amb «major poder d’atracció poblacional i turística», com són les Balears.