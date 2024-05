Primer de maig: milers de persones al carrer demanen «treballar menys per viure millor»

Milers de persones s'han manifestat aquest Primer de maig a Palma per a reivindicar, entre altres qüestions, pujades salarials i una reducció de la jornada laboral a 37,5 hores setmanals, amb l'objectiu de «treballar menys per viure millor».

La mobilització, convocada per CCOO i UGT ha partit del parc de ses Estacions al migdia amb el lema de capçalera 'per la plena ocupació, menys jornada, millors salaris', entre proclames per a criticar els baixos salaris --«un salari digne, no és un privilegi»-- o l'elevada incidència dels accidents laborals a Balears --«ni una mort més, terrorisme patronal»--.

Abans d'iniciar la marxa, el secretari general de CCOO a Balears, José Luis García, ha assenyalat que aquest 2024 està sent un any de «paràlisi» en termes de millores laborals i econòmiques, ja que «no hi ha mesures que aprofitin el moment econòmic de l'arxipèlag per a consolidar un projecte de futur».

En aquest sentit, ha apuntat que «no s'han pres les mesures necessàries» perquè, «quan venguin mals temps», les Balears siguin una economia «resilient» perquè en l'actualitat és «molt estacional» i «vinculada al sector serveis», que «en moments bons genera molta ocupació però en les crisis es destrueix amb molta rapidesa».

Per part seva, la presidenta de la gestora d'UGT a les Balears, Amparo Burgueño, ha indicat aquest dia és «un punt de partida» perquè, «ara sí o sí, a la reforma laboral se li ha de donar una segona tanda», ja que, a la seva entendre, hi ha «ocupació i contractes indefinits però hi ha sobrecàrrega de treball i salaris que han de pujar pel nivell de vida que hi ha a les Balears».

Així mateix, ha retret que el Govern es recoli en VOX perquè aquesta formació «crea problemes on no n'hi ha» i ha citat aspectes com la llengua i l'educació. També ha censurat el decret urbanístic autonòmic que «afavorirà als grans propietaris» i «no pensa en els treballadors».

La mobilització ha discorregut en un to reivindicatiu per Avingudes fins a acabar al parc de la Mar, on s'ha preparat un escenari en el qual els dirigents sindicals han pronunciat els seus discursos, s'han muntat parades de les organitzacions polítiques i unes taules perquè els assistents poguessin gaudir d'un menjar popular posterior a la marxa.

En el seu míting per a tancar el Dia dels Treballadors, Burgueño ha defensat la darrera reforma laboral i ha reivindicat que el salari mínim interprofessional s'ha d'acostar al 60 per cent del salari mig europeu, situat en els 1.600 euros mensuals.

Així mateix, ha demanat l'«adaptació» de les jornades laborals, que «fa 40 anys que no es toquen», mentre que ha argumentat que en aquestes quatre dècades «han canviat moltes coses» i la tecnologia «ha aconseguit que es facin més coses en menys temps».

La representant d'UGT també ha sol·licitat la regulació dels lloguers, uns serveis públics amb «plantilles prou dotades», acabar amb el «terrorisme masclista» o un major control de la seguretat laboral perquè hi hagi «més inspecció, més expedients i més sancions». «I si ha d'haver-hi més gent en la presó per la mort d'un treballador, que n'hi hagi», ha postil·lat.

D'altra banda, García ha començat la seva al·locució amb un record pel «genocidi que s'està cometent en Palestina», per la qual cosa ha demanat «solidaritat» amb els treballadors d'aquest país i el seu reconeixement com a Estat, reivindicació compartida per la líder de la UGT prèviament.

El dirigent de CCOO ha recalcat que la inflació continua pujant, cosa que duu a la «ruïna» als treballadors malgrat signar «bons convenis» perquè «no arriben a final de mes», per la qual cosa ha demanat una millores de les condicions de vida.

Tots dos representants sindicals han conclòs els seus discursos amb una crida al vot a les «forces progressistes» per a les eleccions europees del pròxim 9 de juny i, des de CCOO, han cridat a participar en la manifestació de l'Obra Cultural Balear per la defensa del català d'aquest diumenge.