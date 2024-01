La CAEB qualifica «d'imposició» la pujada del salari mínim i critica que «no hi hagi hagut diàleg social»

La Confederació d'Associacions Empresarials de les Balears (CAEB) ha assenyalat que la pujada del 5% del salari mínim interprofessional (SMI) és una «imposició» i ha retret al Govern espanyol que «no hi ha hagut diàleg social».



Així s'ha expressat la presidenta de la CAEB, Carmen Planas, en ser preguntada per una valoració de la mesura adoptada aquest divendres per l'Executiu estatal, amb l'acord dels sindicats UGT i CC.OO., abans d'assistir a l'acte de presa de possessió del nou delegat del Govern, Alfonso Rodríguez.

Planas ha defensat que quan es prenguin mesures que afectin els treballadors i les empreses «ha d'haver-hi un diàleg i arribar a un consens entre patronals, sindicats i Govern». «De la manera com s'ha fet ha estat un acord bipartit, l'SMI ha pujat en els últims sis anys un 56% i això és molt elevat, per la qual cosa hi ha moltes empreses a les quals els afectarà i indirectament també afectarà a la creació d'ocupació», ha manifestat Planas.

Consultada per l'afectació que pugui tenir aquesta decisió específicament a les Balears, la representant de la patronal balear ha asseverat que la majoria dels convenis de l'arxipèlag «estan per sobre del SMI» però ha considerat que podria provocar un «efecte d'arrossegament» a altres treballadors que estiguin dins del conveni col·lectiu.

Planas ha criticat que aquesta pujada fos una «amenaça» del secretari d'Estat d'Ocupació, Joaquín Pérez, ja que la CEOE havia posat damunt de la taula una pujada del 3% en 2024 i un altre 3% en 2025, amb una rebaixa de les cotitzacions socials del sector agrari, que està «molt afectat per aquest SMI», i que l'Administració indexés en els contractes aquesta pujada.

«L'Administració ha de ser la primera que ha de tenir en compte que les empreses que treballen amb ella, han de pujar aquest SMI sense que li repercuteixin, amb la qual cosa aquestes empreses ho passaran molt pitjor», ha al·legat Planas. Amb tot, amb la pujada del 5%, el SMI se situarà per sobre els 1.120 euros mensuals.