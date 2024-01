Protesta contra Iberia a l'aeroport de Palma

Unes 50 persones s'han concentrat aquest dissabte, a l'aeroport de Palma, convocats pel sindicat USO, al costat de CCOO i UGT, per a exigir a Ibèria la creació del seu propi autohandling.

Així ho ha informat el responsable del sector aeri d'Ibèria d'USO-Illes Balears, Juan Rafael Medina Torrecabota, en declaracions a Europa Press, en les quals ha recordat que aquesta petició la fan els treballadors des del 26 de Setembre, quan la companyia va perdre la llicència en vuit, dels nou aeroports més importants de l'Estat.

Des de llavors, USO ha sol·licitat a Ibèria un pla de viabilitat que garanteixi el negoci de handling en l'empresa amb autohandling en els aeroports on s'ha perdut, entre ells el de Palma.

«Exigim que Ibèria demani autorització per a autohandling de manera que 3.000 dels 4.000 treballadors que, a l'Estat espanyol, serien subrogats a altres empreses puguin continuar duent a terme les operacions en terra perquè un avió pugui omplir-se i buidar-se de passatgers, així com de càrrega i equipatge, per a la companyia», ha explicat el responsable del sector aeri d'Ibèria d'USO-Illes Balears.

Tot, després que els treballadors «hagin fet importants esforços, com acceptar descomptes salarials, o congelació d'antiguitat» per evitar una subrogació que, ha reconegut Medina, temen que suposi «la pèrdua de poder econòmic i de beneficis socials per entorn d'un 75 o 80 per cent de la plantilla».