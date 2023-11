La campanya de la DO Oli de Mallorca supera ja els 2,5 milions de quilos d’oliva recollida i més de 350.000 litres d’oli produïts

Les dades de recollida d'oliva i producció d'oli d'enguany a Mallorca superen ja els 2,5 milions de quilos d’oliva recollida i més de 350.000 litres d’oli amb denominació d’origen produïts.

El conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet ha destacat que «l’oli de la DO Oli de Mallorca és un producte local d’alta qualitat i diferenciat que, a més, no ha sofert les pujades de preu que han tingut la resta d’olis. Per tant, en aquests moments, adquirir oli de Mallorca és una excel·lent oportunitat per al consumidor, que consumeix un producte més sostenible i que al mateix temps ajuda en la lluita contra el canvi climàtic». El conseller ha afegit que «ja podem dir que aquesta anyada és molt bona, tant en quantitat com en qualitat».

Aquest divendres s’han fet públiques les dades provisionals de recollida d’oliva i producció d’oli de l’actual campanya, que reflecteix un augment de la producció. Encara que no ha finalitzat, s’han recollit de moment 2.684.408 quilos d’oliva, un 51 % més respecte al mateix període de l’any passat. A més, i segons dades de la DO Oli de Mallorca, ja s’han produït 359.062 litres d’oli d’oliva verge extra.

Respecte del nombre de productors, la DO Oli de Mallorca en suma un total de 1.122, un 3 % més que la campanya del 2022-2023. La superfície cultivada també ha augmentat un 4,94 % més que la campanya anterior i actualment hi ha 4.329,8 hectàrees d’oliverar destinat a oli DO de Mallorca, 203,5 hectàrees més respecte a 2022. El nombre d’oliveres, per tant, també ha augmentat respecte del 2022 en un 3,02 %. En l’actualitat, hi ha 857.501 oliveres.