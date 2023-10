El preu de l'oli d'oliva es dispara: un litre ja val més de 10 euros, el doble que l'any passat

El preu de l'oli d'oliva es va disparar al setembre un 67% respecte al mateix mes de 2022, la seva major pujada interanual en 21 anys, i va augmentar un 10,1% respecte al mes d'agost, segons dades de l'estadística de l'IPC publicada aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Des de març de 2021 fins a setembre d'enguany, el preu de l'oli d'oliva s'ha encarit un 136,6%, és a dir, més del doble. El també anomenat 'or líquid' acumula fins a setembre 29 mesos consecutius d'ascensos interanuals, amb creixements de dos dígits en els últims 28 mesos.

El preu de l'oli d'oliva va començar la seva actual senda ascendent a l'abril de 2021, quan es va registrar un repunt interanual del 2%, que al maig es va ampliar al 5%. A partir d'aquí i durant 28 mesos consecutius, s'ha encarit a taxes de dos dígits.

Els agricultors apunten a la sequera com l'origen dels majors preus de l'oli d'oliva. La falta d'aigua ha causat, per segon any consecutiu, una mala collita, perquè la producció no ha aconseguit els nivells necessaris per a satisfer la demanda.

En valors mensuals, el seu preu ha pujat en vuit dels darrers nou mesos. L'última dada, el de setembre, reflecteix que l'oli d'oliva va costar a les llars espanyoles un 10,1% més que l'agost.

Despesa mitjana a l'alça

Segons dades de l'INE, el consum mitjà d'oli d'oliva per cada llar es va situar en 2022 en 22,1 litres, la major xifra des de 2018, quan el seu consum mitjà va ser de 22,2 litres per família.

Aquesta xifra camina lluny dels 30,4 litres que consumia de mitjana cada llar en 2007, any en què es va produir l'esclat de la crisi financera.

Durant el primer any de pandèmia, el consum mitjà per llar d'oli d'oliva va ser de 20,5 litres, xifra que va ser en ascens a mesura que l'Estat espanyol recuperava la normalitat, fins a situar-se en 2022 en els 22,1 litres.

La despesa mitjana per llar en oli d'oliva va aconseguir els 97,7 euros en 2022, front dels 77,6 euros de 2021. És a dir, l'any passat, les llars varen gastar de mitjana 20,1 euros més en oli d'oliva que l'any immediatament precedent.

Es tracta de la xifra més alta des de 2007, quan la despesa mitjana per llar en oli d'oliva es va situar en 98,9 euros. Entre 2006 i 2022, l'any de menor despesa en aquest producte bàsic en l'anomenada dieta mediterrània va ser el de 2020, primer any de pandèmia, quan es van aconseguir els 65,5 euros de mitjana per llar.