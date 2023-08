MÉS acusa el govern del Consell de «reduir l'artesania a una qüestió del folklore sense tenir en compte que és un sector productiu»

El portaveu de MÉS per Mallorca en el Consell de Mallorca, Jaume Alzamora, ha reclamat a la institució insular que s'unifiqui sota una única marca els productes de Mallorca i «no crear confusió amb la creació de marques sectorialitzades, en referència a l'anunci del Consell de la creació de la marca 'Artesania de Mallorca'.

La formació sobiranista ha acusat el pacte entre PP i VOX de «desvirtuar les 'Cartes d'Artesà' i 'Mestre Artesà' que atorga el Consell».

Segons ha explicat Alzamora, l'anunci de creació del segell 'Artesania de Mallorca' entra en contradicció amb aquestes cartes, regulades per llei, i que certifiquen la professionalitat dels artesans.

A més, ha argumentat, «la futura creació d'aquesta marca incrementarà i dispersarà la identificació de productes fets a Mallorca».

Per això, ha demanat «no crear més confusió» i finalitzar el projecte, ja iniciat la legislatura passada, per crear una única marca que aglutini la totalitat dels productes elaborats a l'illa.

En aquest sentit, Alzamora ha defensat que el segell de qualitat ha de servir per unificar i identificar allò que es genera a l'illa, tant per al mercat interior com, especialment, a l'exterior.

Els productes de Mallorca, ha opinat, s'han de poder identificar sota una única marca amb la intenció de donar una major visibilitat al producte local i artesà.

En aquesta línia, ha destacat que no es poden crear més marques i distingir per sectors, sinó que el Consell «ha d'impulsar una marca genèrica».

Segons Alzamora, els productes fets a Mallorca «tenen cada vegada més acceptació i estan més ben valorats, una tendència que es va accentuar després de l'emergència sanitària derivada per la Covid-19».

De fet, ha emfatitzat que el producte de proximitat té cada vegada més acceptació i són més demandats, però aquest mateix auge comporta a vegades que «es presentin determinats productes com si fossin elaborats a Mallorca quan no ho són».

Per tant, ha reiterat, és necessària una única marca que aglutini i doni nom als productes locals, de manera que els distribuïdors vegin un atractiu afegit per a comercialitzar-los i no crear confusió amb diferents marques i distintius.

El portaveu ecosobiranista ha interpretat l'anunci de creació de la marca com «una cortina de fum per a amagar la manca de projecte del pacte PP-VOX».

Així mateix, ha assenyalat que el nou govern ha adscrit la direcció insular d'Artesania al departament de Cultura, mentre que la legislatura passada aquesta direcció formava part del departament de Promoció Econòmica.

«Volen reduir l'artesania a una qüestió del folklore sense tenir en compte que és un sector productiu que genera ocupació i riquesa», ha declarat Alzamora.

D'altra banda, ha posat l'accent que durant el passat mandat les ajudes del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament local del Consell de Mallorca varen arribar a prop de 400 artesans i 14 associacions.

En total, ha conclòs, «un milió d'euros que han aprofitat per dinamitzar i rellançar un dels sectors que suposa una gran oportunitat, ja que a través de la qualitat i excel·lència dels productes; la seva exclusivitat, singularitat i la reputació pel seu compromís social i cultural, permet crear una proposta de valor diferencial per a impulsar la transformació econòmica».