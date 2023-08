El secretari general d'UGT visita a Eivissa un campament on hi resideixen treballadors sense habitatge

El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, ha visitat aquest dijous a Eivissa un campament en el qual hi resideixen treballadors sense habitatge.

La visita està emmarcada en l'assemblea de delegats que ha celebrat el sindicat a l'illa, on ha manifestat que «s'ha de garantir als empleats un habitatge digne» davant de la inexistència d'oferta d'habitatges.

En declaracions als mitjans, Álvarez ha assenyalat que «l'avergonyeix ser d'un país on es permeten aquestes situacions», assegurant que l'Ajuntament de Sant Josep havia tallat l'aigua en aquest lloc, cosa que ha desmentit després el Consistori.

Pepe Álvarez ha afirmat que l'accés a l'habitatge per a les persones treballadores «està sent especialment difícil amb l'auge dels habitatges turístics i amb els salaris baixos».

«Aquí, les ajudes europees de resiliència i transició ecològica i el model de turisme regeneratiu han d'ajudar a fer plans d'habitatge social que solucionin aquest problema», ha afegit el secretari general.

En aquesta línia, ha considerat que l'administració «ha d'actuar urgentment», perquè «aquesta situació passa en totes les illes i és més greu a Eivissa i Formentera».

A més, Álvarez ha enumerat més propostes d'UGT davant aquesta problemàtica, centrades en «impulsar les reserves mínimes d'habitatges de nova construcció per a les necessitats temporals d'allotjament, augmentar la reserva d'habitacions d'hotels per a les persones treballadores que es desplacen en moments d'alta demanda, aplicar i adaptar en zones turístiques la llei d'habitatge per controlar el preu del lloguer i fer bones inspeccions en els allotjaments turístics per aconseguir fer aflorar ofertes d'habitatge en lloguer», entre altres qüestions.