La vaga del Tren de Sóller es manté: de moment hi ha previstes interrupcions del servei fins el 9 de setembre

La vaga del Tren de Sóller es manté després que no s'ha arribat a cap acord entre treballadors i l'empresa Ferroviària de Sóller, que han reprès aquest dilluns la negociació començada divendres passat en el Tribunal d'Arbitratge i Mediació de Balears (Tamib).

El coordinador de CCOO de Serveis Ferroviaris de Mallorca, Miquel Àngel Vadell, ha assenyalat a Europa Press que ha estat l'empresa la que ha trencat la negociació «unilateralment» i que «no ha volgut tocar res» sobre temes de seguretat ferroviària, temporalitat i condicions de treball.

Després de la pròrroga de la setmana passada, els sindicats d'UGT, CCOO i STEI s'han assegut a la taula amb una nova proposta amb la qual s'han «rebaixat les exigències». Un dels punts claus de la negociació, el cobrament del complement d'antiguitat que «més del 70 per cent no té», s'havia «reformulat», segons ha explicat el coordinador de CCOO.

En aquesta línia, ha afegit que s'ha passat de demanar un complement progressiu per als nous empleats, «sense tocar» el dels més antics, a rebaixar la proporcionalitat dels nous i congelar als vells a tres o quatre anys de la jubilació, per «estalviar a l'empresa els salaris més alts per antiguitat».

En relació a altres demandes, la temporalitat, s'ha exigit que els treballadors fixos discontinus, que suposen el 25 per cent de la plantilla, passin d'estar contractats set mesos a estar-ho nou, així com que es planifiquin els torns a un mes vista i no una setmana.

Comunicat de l'empresa

La patronal, referent a la reunió, ha emès un comunicat aquest dilluns en el qual ha abordat «algunes afirmacions errònies» i ha volgut «brindar una visió precisa de la situació».

En relació a les queixes dels sindicats, han dit que, en primer lloc, les tarifes no s'han pujat des de 2022 i, en segon lloc, que la seguretat dels usuaris «està garantida», ja que en el Reglament de Circulació estan «degudament registrats i sota supervisió de la Direcció General de Transports des de 2015».

També han defensat que, per part seva, han treballat molt per presentar una proposta atractiva en el context de les negociacions, contemplant un augment del 11,5 per cent per a tots els treballadors en un període de tres anys, més l'increment del 3,5 per cent de 2022.

Quant a l'antiguitat, han argumentat que «pretendre com a solució que tots comptin amb la mateixa antiguitat que la dels més antics és posar en perill la viabilitat de l'empresa i, per tant, l'ocupació».

Així mateix, han destacat que «les propostes de la Direcció han estat abordades de manera individual pel Comitè, ja que cada organització sindical (UGT i CCOO) té les seves pròpies perspectives».

Des de la patronal també han assegurat ser conscients que 28 treballadors (un 25 per cent de la plantilla) han optat per cercar assessorament legal i presentar demandes contra l'empresa, específicament sobre la qüestió de l'antiguitat.

«La Direcció respecta el dret dels treballadors a buscar tutela judicial efectiva i respondrà en la instància judicial corresponent, però no es poden assumir costos que posin en perill l'estabilitat de l'empresa», han expressat.

Respecte de la temporalitat, han considerat que «elevar la garantia dels més antics a costa dels més nous és molt insolidari, sent les conseqüències de futur les mateixes que respecte de l'antiguitat».

Serveis mínims

A conseqüència de no haver assolit un acord, des d'aquest dimarts començarà la vaga programada pels treballadors, que s'estendrà aquesta setmana al dimecres i la pròxima als dies 29, 30 i 31, així com del 7 al 9 de setembre.

Durant les negociacions s'ha determinat també que s'oferirà un 75 per cent de serveis mínims, per la qual cosa hi haurà tres freqüències des de Palma i tres des de Sóller, quan l'habitual són quatre des de cadascun dels punts.

Quant als serveis contractats per turoperadors, tots estaran cancel·lats els dies de les vagues per pertànyer a l'àmbit privat.