Quants d'euros ens costa la família reial espanyola?

La família reial espanyola riu. Fins i tot podríem dir que se'n riu. I no n'hi ha per menys. Tot i les mostres de rebuig, les organitzades, com la de davant el Palau de Marivent o les espontànies, com la de s'Escorxador de Palma, continuen vivint a cos de rei a compte de la ciutadania.

Però, què ens costa, concretament, la família reial espanyola a les famílies reals, als ciutadans de l'Estat espanyol o, més ben dit, als súbdits del Regne d'Espanya?

La veritat és que no se sap. No és públic.

Se sap que el pressupost públic de la Casa Reial espanyola ens costa un mínim de 8 milions d'euros cada any. Però en realitat el cost és immensament més gran. Cal tenir en compte la part de fons reservats que van a parar a les butxaques del rei espanyol. Les despeses camuflades en seguretat a càrrec dels ministeris d'Interior i de Defensa i les partides camuflades, com per exemple a 'Patrimonio Nacional', que manté els palaus i cotxes dels membres de la família reial espanyola.

Es pot dir que tots els ministeris espanyols dediquen una part del seu pressupost a despeses relacionades amb la Família Reial espanyola. I per acabar-ho d'adobar, el manteniment de palau de Marivent sí que va a càrrec dels seus legítims propietaris, és a dir, els ciutadans de les Illes Balears, que sufraguen, amb els seus imposts, la neteja i manteniment del palau.

Els membre de la família reial espanyola riuen. S'esbutzen... tenen motius.