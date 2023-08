El Consell es compromet a col·laborar amb Pimem i Afedeco

La consellera de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, Pilar Amate, s'ha reunit amb el president de la Federació d'Empresaris del Comerç (Afedeco), Antoni Gayà, i el president de la Federació de la Petita i mitjana empresa de Mallorca (Pimem), Jordi Mora, per a mostrar-los el seu «compromís i disposició a col·laborar de cara a potenciar el teixit comercial i empresarial de l'illa».

Segons ha informat la institució insular, les dues reunions s'emmarquen en la ronda de contactes que manté la consellera insular amb les principals entitats de l'àmbit de competència del seu departament. A més, també ha assistit aquest divendres el director insular de Comerç, Alfredo Arias.

Durant aquesta primera trobada, la consellera ha traslladat al president de Afedeco la seva «total disposició per a conjuminar esforços amb l'objectiu de reforçar els comerços locals de l'illa» i s'ha mostrat partidària d'«establir línies de col·laboració amb la Federació d'Empresaris del Comerç per a treballar conjuntament en campanyes de promoció i altres projectes que permetin dinamitzar el comerç de proximitat».

Per part seva, el director insular de Comerç ha concretat que des del Consell està «previst col·laborar amb Afedeco en les campanyes de Nadal, senalles de producte local, en el projecte de mercat de cel obert, així com en la recerca de vies per a facilitar l'accés als locals comercials».

En relació amb la trobada mantinguda amb el president de Pimem, la consellera ha explicat que «l'objectiu marcat és ajudar a la petita empresa familiar i potenciar aquells productes que s'elaboren a l'illa». A la reunió també ha assistit el director insular de Promoció Econòmica i Producte de Mallorca, Álvaro Roca.

En aquestes reunions, ha continuat la consellera, s'ha exposat la intenció del Consell de «mantenir una estreta relació amb totes dues federacions al llarg de tota la legislatura».

Igualment, ha explicat que han escoltat «les necessitats que afecten els comerços i a les petites empreses» i des del Consell han traslladat el seu «compromís de treballar conjuntament per a impulsar l'activitat econòmica de l'illa».