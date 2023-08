Xoc entre el Govern i Aena per la pujada de les taxes aeroportuàries

El Govern i l'empresa que gestiona els aeroports de les Illes Balears, Aena, han xocat aquesta setmana i han mostrat públicament les seves diferències respecte la pujada d'un 4,09 per cent, a partir de l'1 de març del pròxim 2024, de les les taxes aeroportuàries, que impulsa l'empresa.

El president d'Aena, Maurici Lucena, ha defensat la proposta tarifària aprovada pel Consell d'Administració del gestor aeroportuari per a 2024 i ha negat que existeixi una relació directa entre les tarifes aeroportuàries d'Aena i la definició del preu dels bitllets d'avió per part de les línies aèries.

Lucena ha respost d'aquesta manera a una carta que la consellera de Mobilitat, Territori i Habitatge del Govern, Marta Vidal, li va remetre dimecres passat, 2 d'agost, manifestant el rebuig de l'Executiu a la proposta de pujar les taxes aeroportuàries un 4,09 per cent a partir de l'1 de març del pròxim 2024, en considerar que aquest increment «suposaria un gran perjudici per als ciutadans i empreses» de l'arxipèlag, «així com un previsible impacte negatiu en la competitivitat del sector turístic de Balears».

En la seva missiva, el president d'Aena ha subratllat que, pel que fa a les tarifes aeroportuàries amb les quals el gestor aeroportuari finança la seva activitat, «són l'element central de la sostenibilitat econòmica del sistema aeroportuari, amb els nivells de qualitat i seguretat que demanden els passatgers i les companyies aèries i amb les inversions necessàries per a la seva modernització i l'adequació de la seva capacitat a l'increment esperat de la demanda».

Lucena, però, en la seva missiva no fa referència als sous multimilionaris que tenen tots els durectius d'Aena i que també surten d'aquestes taxes.