La immobiliària Kensington es 'banya' políticament: «Bones notícies: se suprimirà la llei turística i no es limitarà la compra a no residents»

L'empresa immobiliària suïssa Kensington Finest Properties International, especialitzada en «immobles d'alta qualitat, viles de luxe, apartaments i finques», s'ha llançat a la piscina de la política mallorquina i s'ha 'banyat' tot celebrant que «a Mallorca s'està treballant en un canvi de Govern».

La immobiliària adverteix en una carta a possibles clients que «en comptes de les restriccions i prohibicions implementades pel govern anterior en els darrers vuit anys, la primera ministra Marga Prohens presenta noves idees i impulsos».

També expliquen que «s'espera l'eliminació d'imposts com el de donacions, herència i luxe. S'ha emès un decret legislatiu que elimina l'impost sobre l'herència després d'una reunió extraordinària del Consell de Ministres».

Segons l'empresa de matriu suïssa que opera a Mallorca des de 1998, «se suprimirà la llei turística», «no hi haurà discussions sobre la necessitat de limitar la compra de propietats a no residents» i «el tema dels okupes s'abordarà a fons», coses totes elles que consideren «bones notícies per a Mallorca».

Crida l'atenció que una empresa privada es banyi tant en consideracions i opinions polítiques. I també resulta cridaner que utilitzin notícies falses com que el Govern fa comptes eliminar la llei turística.

Reacció d'Esquerra Unida

Esquerra Unida de les Illes Balears ha reaccionat a la carta de la immobiliària i a través de les seves xarxes ha manifestat que «Vivim una emergència d’habitatge, això és la resposta dels poders que han estat patint les polítiques d’esquerres i ho manifesten sense cap tipus de vergonya. Les illes són de les illenques no de l’especulació!»