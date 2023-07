Els Països Catalans lideren l'índex de sostenibilitat hotelera

Catalunya lidera l'índex de sostenibilitat hostalera a les costes, amb una puntuació de 8,7, seguida del País Valencià i les Illes Balears (totes dues amb un 7,6), Andalusia (7,4) i Regió de Múrcia (7,3), segons les dades del II Baròmetre sobre la sostenibilitat hostalera de la costa mediterrània realitzat per Ecovidrio.

Així, aquesta segona edició del Baròmetre, ha analitzat l'aplicació de mesures sostenibles en 12.143 establiments hostalers de Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Regió de Múrcia i Andalusia, que s'ha incrementat en un 13,5% més que en el 2022 i atorga un índex de sostenibilitat global de 7,7 punts sobre 10 a l'hostaleria de la costa (0,9 punts més que en 2022).

Segons els resultats de l'informe, el 80% d'establiments en zones costaneres apliquen mesures de sostenibilitat en la gestió dels seus negocis.

En línia amb els resultats de 2022, el consum d'energia torna a ser la qüestió sostenible més ben gestionada pels hostalers enquestats amb un 9,2 punts, seguida pel consum d'aigua (8,7) i la gestió de residus (7,9). Malgrat l'increment del 6% registrat, l'estudi ha assenyalat que l'aplicació de mesures de consum responsable, continua registrant la pitjor puntuació en l'indicador global amb un 5,4.

Per tipologia d'establiment, el sector hoteler aconsegueix una puntuació de 8,2 continua per sobre de restaurants (8), cafeteries (7,4) i altres com a locals d'oci i apostes (7,4), que es mantenen a la coa malgrat registrar un creixement de 10 punts percentuals respecte a l'any anterior.

Eficiència energètica

El baròmetre d'enguany reflecteix que el 92,3% d'establiments hostalers enquestats assegura aplicar mesures d'estalvi i eficiència energètica en els seus negocis i registra un creixement de gairebé 13 punts percentuals més que en 2022.

En aquest àmbit, els hotels obtenen 9,6 punts, seguits dels restaurants i les cafeteries amb un 9,2, mentre que els locals d'oci nocturn continuen sent els que obtenen la puntuació més baixa amb 8,9 punts.

Segons l'enquesta, Catalunya amb 9,7 punts i el País Valencià amb 9,6 es mantenen com les regions més capdavanteres en matèria d'eficiència energètica, seguides de la Regió de Múrcia (9,5) i, finalment, Andalusia (9) i les Illes Balears (8,5).

Quant a les mesures que més apliquen aquests establiments per a aconseguir un ús més eficient de la seva energia, destaquen la instal·lació de llums led (en un 95% dels casos), l'ús de sensors de mobilitat i temporitzadors (amb un 59,9%), i la regulació de la temperatura de l'aire condicionat (28,8%).

Gestió de residus

El 79% dels enquestats aplica mesures per a gestionar correctament els seus residus amb 7,7 punts percentuals més que l'any anterior i destaca especialment la correcta separació del vidre i de l'oli de cuina, totes dues fraccions per sobre del 96% i molt per sobre de la gestió del paper i cartó (87,3%).

D'altra banda, la gestió d'envasos lleugers, se situa amb un 80,1%, mentre que la gestió de la fracció orgànica és gestionada pel 47,9% dels enquestats.

Consum d'aigua

Quant al consum de l'aigua, ha estat el vessant que més ha crescut respecte a l'edició anterior, amb el 87,4% dels hostalers que aplica mesures d'estalvi d'aigua, gairebé 15 punts percentuals més que en 2022.

De nou, Catalunya encapçala el rànquing amb un 9,6 punts, per davant de la Regió de Múrcia amb 9 punts, País Valencià (8,9), Illes Balears (8,3) i Andalusia (8,2).

Entre les mesures implementades destaquen la càrrega completa dels electrodomèstics (77,3%); la instal·lació de difusors, airejadors en aixetes i polsadors o temporitzadors (67,8%); i l'ús de cisternes amb doble dispensador en els vàters (55,8%). Quant al tipus d'establiment, els hotels lideren l'aplicació de mesures d'estalvi

d'aigua, amb un 94%, seguits pels restaurants (89%) i les cafeteries (85%).

Respecte al consum responsable, continua sent l'assignatura pendent dels hostalers, ja que el 54,3% té en compte l'origen dels productes que usen (per a conèixer si són locals o de proximitat), l'ús de productes de temporada i les mesures adaptades per a reduir el desaprofitament alimentari.

D'altra banda, mentre que gairebé 7 de cada 10 hostalers aposta per productes d'origen local o de proximitat, només 4 de cada 10 aplica mesures contra el desaprofitament alimentari, la qual cosa suposa gairebé un 14% menys que en el baròmetre de l'any anterior.