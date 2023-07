María Frontera (FEHM): «A les Balears qui té ganes de treballar té feina»

La presidenta de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), María Frontera, ha assegurat aquest dilluns que a les Balears, avui dia, «tots els que tenen ganes de treballar tenen feina».

Frontera s'ha pronunciat així en una roda de premsa en què ha fet balanç de la temporada i ha presentat, alhora, una iniciativa per a «millorar la formació dels treballadors».

La presidenta de la FEHM s'ha referit al fet que el sector serveis registri un atur aproximat del 70% malgrat que el sector continua demandant treballadors. Frontera ha admès que no està sent suficient formar els treballadors i que el sector està contractant personal sense qualificar per a «equilibrar l'oferta».

D'altra banda, la representant dels hotelers ha demanat que l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) sigui, a més de finalista, «coherent amb la transformació a què s'aspira».

També ha assenyalat la importància que el client tengui tota la informació sobre a què es destinen aquests recursos. Així, ha instat les administracions públiques a millorar la presa de decisions dels projectes a què es destina l'ITS.

María Frontera ha opinat igualment sobre el desbloqueig de la borsa de places a Mallorca i ha demanat que es faci «de manera ordenada».